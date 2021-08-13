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湖北暴雨淹到2樓！人夫收愛妻「訣別簡訊」　見屍悲痛淚崩

▲▼洪水夜襲湖北柳林致4死妻子死前發短信床下有存款。（圖／翻攝自上遊新聞）

▲洪水夜襲湖北柳林4死，妻子死前傳訊「床下有存款」，丈夫一看悲痛欲絕。（圖／翻攝自上遊新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸湖北隨州市11日、12日降下破紀錄暴雨，其中柳林鎮降雨量超過300毫米，造成至少4人遇難。當地有一名季姓男子12日清晨收到妻子傳來的訣別簡訊，嚇得他立刻不顧危險，步行闖進淹水區，進入妻子工作的超市，結果發現妻子已經溺死，讓他悲痛欲絕。

根據大陸《上遊新聞》報導，季男居住在隨州市柳林鎮，他12日清晨5時許收到，正在超市上大夜班的妻子傳來訊息，不料打開後的內容讓他心頭一緊，因為妻子竟向他訣別說「我如果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款」，嚇得他立刻回撥電話，但怎麼打都打不通。

▲▼湖北柳林鎮暴雨洪水。（圖／翻攝自微博）

▲湖北柳林鎮暴雨洪水。（圖／翻攝自微博）

由於當時暴雨，造成市區大淹水，連位於山坡地的家都淹到了一樓，市區街邊房屋早已被水淹沒，而妻子工作的超市就位在市區，讓他心中相當不安，早上6時許水稍為退去後，他立刻不顧危險，步行闖進淹水區，好不容易趕到超市，卻看見讓他悲痛淚崩的一幕，妻子已經溺死，躺在地上一動也不動。

報導指出，除了季男妻子不幸死亡外，超市內另一名員工也不幸罹難，遺體在500多公尺外的水溝中找到。當地政府目前仍在進行搜救行動，詳細死傷人數待進一步釐清。

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