2汪街頭相遇擦出火藥味！他彎腰一抱　下秒慘遭咬成蜂窩組織炎

▲曾女愛狗咬傷黃男背導致蜂窩組織炎，士林法院依過失傷害處拘役20日。（示意圖非當事狗／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市曾女與黃男分別帶著愛狗於內湖區安泰街巷內散步，沒想到狗與狗擦肩而過擦出火藥味，黃男見狀欲將狗抱起，豈料曾女的狗卻暴衝向前咬其背，導致他受有背部蜂窩組織炎。事後他憤而提告，士林地方法院認她應注意犬隻獸性發作時，有咬傷他人的危險及可能，依過失傷害處拘役20日，可易科罰金。

今年1月10日晚間8時許，曾女帶著愛狗散步，但她未將飼養的狗戴上口罩，此時黃男帶著狗步行經過，曾女的狗已經開始出現低鳴情況，黃男見狀蹲下想將自己的狗抱起，說說時遲那時快，曾女的狗竟衝向前咬傷黃男的背部，黃男瞬間大喊「我被妳的狗咬到了！」

黃男事後到醫院就診，診斷出背部蜂窩組織炎（臀部除外），被狗咬傷的初期照護等傷害。休養後，直到3月19日上警局報案提告。

曾女偵查時自白犯罪，法官審酌她應該注意犬隻獸性發作時，有咬傷他人之危險及可能，卻疏未注意或妥善管束，導致黃男遭犬隻攻擊，惟念犯後坦承犯行，兼衡其過失情節、所生危害、告訴人的傷勢、且未與黃男和解或獲得諒解，依過失傷害處拘役20日，可易科罰金2萬元。

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