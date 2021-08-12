美國贈台400萬劑疫苗「是口誤」　陳時中：感謝議員心中有促成想法

記者嚴云岑／台北報導

美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）10日接受華府智庫訪問時透露，美國將會贈送台灣400萬劑疫苗。不過，資深媒體人周玉蔻與與美方均透露，是參議員口誤，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，從外交部來的訊息，是沒有這樣的計畫，不過她心中可能有這樣的想法想促成，對此也非常感謝。

6月曾經訪問台灣的美國參議員達克沃絲，接受華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）訪問表示，台灣在2020年初美國疫苗爆發時，其實捐贈許多防疫用品給美國，所以美國對於贈送台灣疫苗是「沒有任何附加條件的」。訪問中達克沃絲強調「美國不會拋下你們」，她同時透露，美國將會提供400萬劑疫苗給台灣，其他亞洲國家像是泰國也會獲贈250萬劑，印尼也將獲得美國疫苗。

不過，資深媒體人周玉蔻在《新聞放鞭炮》中提到，與我方相關人士查證後，應是參議員口誤了，不是400萬劑，也不是250萬劑+150萬劑，也因莫德納還是缺貨的，所以到目前為止確認的數量是250萬劑疫苗。

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外交部也表示，上述說法經我國駐美國代表處向美方查證後，目前並無此訊息，我方感謝美國會議員的支持與協助，但有關疫苗捐贈一事，目前白宮並未有進一步訊息。

我國AZ、莫德納疫苗庫存將見底，但今（12）日卻傳出好消息，一批台灣自購的52.4萬劑AZ疫苗，預計下午3時40分抵台，國內目前取得AZ疫苗總計585.4萬劑，此次的補貨有望為疫苗荒再降甘霖。