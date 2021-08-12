打疫苗不良反應增103件「死亡+3」　2例AZ、1例莫德納！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布昨天新增103件疫苗不良反應事件，其中有3件死亡，2例是AZ，1例莫德納。指揮中心表示，接種AZ發生死亡是46~81歲間，接種後2~7天發生，莫德納則是68歲個案，接種疫苗後29天死亡。

指揮中心表示，昨天新增103件接種後不良反應，非嚴重不良事件有51件，其他疑似不良事件有49件，其中3件死亡，而昨天有163,000多人次打疫苗，現在疫苗接種人口涵蓋率37.78%，計次人口比40.19%。

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另外，指揮官陳時中今也宣布，今日下午3時40分會有52.4萬劑AZ疫苗抵台，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

該批疫苗是去年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第五批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨。本次提供之疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於2-8℃的環境，本批效期至110年12月31日。