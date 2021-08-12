【廣編】夭怪虎迷一起玩「我型我來唱」　八三夭聯名周邊等你帶回家

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【廣編特輯】

圖、文／虎牌啤酒提供

主打極致清爽口感、廣受年輕消費者喜愛的虎牌冰釀啤酒，今年與搖滾天團八三夭合作，發布聯名單曲《規則就是用來打破的》。熱血沸騰的旋律與朗朗上口的歌詞，聽過就很難忘記，MV上線三個月YouTube觀看人次更是突破450萬！

無法現場見，那就線上見。即日起只要手拿虎牌冰釀啤酒參加「我型我來唱」活動，在個人公開IG頁面上傳自己翻唱八三夭《規則就是用來打破的》的影片，附上指定標籤 #虎牌冰釀啤酒 #我型我來唱，並標註虎牌IG官方帳號 @tigerbeertw，就有機會獲得八三夭聯名漁夫帽、虎嘯藍芽喇叭及虎牌冰釀啤酒330ml四入罐裝，還可能遇上本尊現身留言互動。

虎牌系列啤酒新裝亮相，冰釀銀白色的時尚罐裝，完美封存獨特-1°C的釀造工藝，成就極致清爽的口感。即日起至指定通路購買虎牌系列啤酒「罐裝」商品，上虎牌啤酒Line官方帳號登錄電子發票，滿80元獲得1點，9月底前集點可換八三夭聯名週邊商品，10點換聯名毛巾、20點換聯名T恤、40點換聯名側背包，一次集齊演唱會基本標配，可整裝再與八三夭相見！

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