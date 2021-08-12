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醫：9月應可到校上課　3習慣回不去「殘酷內需產業正在變動」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣經歷長達2個多月的三級警戒生活，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學時隔18天，11日再次於臉書PO文談論疫情，他認為，降級之後疫情沒有死灰復燃的跡象，「孩子們9月應該可以順利回學校上課」，但有些生活習慣例如外出用餐、出門購物和離家補習，恐怕是暫時回不去了，「經歷過恐怖的本土疫情風暴，我們現在才真正開始進入所謂的『防疫新生活』，面對全然不同的生活模式。」

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲謝宗學認為9月應該可以順利開學。（示意圖／記者李毓康攝）

謝宗學11日在臉書粉專《Dr.E小兒急診室日誌》PO文表示，自7月27日降為二級警戒之後，他已經有18天沒有發表任何疫情相關新聞，代表疫情平穩且趨勢持續朝下，「從結果論來說，似乎讓我長時間沒動力寫疫情文才是好事，對吧？」

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謝宗學說，現在每天只有零星不明感染源個案，各項防疫政策也逐漸鬆綁，大家都是邊走邊觀察疫情變化，幸好到目前為止，疫情都沒有死灰復燃的跡象，「我們將逐步恢復正常生活，孩子們9月應該可以順利回學校上課。」只是經歷過5、6月本土疫情大爆發，以及長達2個多月的三級警戒，有些生活習慣還是暫時回不去了。

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲部分民眾擔心疫情再起，可能會減少外出用餐的機會。（示意圖／記者劉亮亨攝）

謝宗學認為，像是外出用餐、出門購物和離家補習，民眾的習慣變成在家吃飯、網路購物和線上學習，踏出家門似乎沒有那麼必須，因為恐懼疫情再次爆發，新形態的生活模式正在逐漸形成，這勢必會衝擊許多內需經濟活動，「劇烈殘酷的內需產業變動，正在發生」，但可以確定的是，只要嚴守邊境不讓Delta變異株侵入社區，大家就能逐步回到接近以前的生活模式，可惜不太可能完全百分之百恢復。

「經歷過恐怖的本土疫情風暴，我們現在才真正開始進入所謂的『防疫新生活』，面對全然不同的生活模式。」謝宗學說，最開心的還是孩子們可以在9月回歸校園，「很慶幸『防疫新生活』目前沒包含這一塊，唯有這件事，希望永遠不要改變！」

上次寫疫情相關文章的時間是 7/24，也就是確定 7/27 降二級警戒的那天，所以等於是 18...

Dr. E 小兒急診室日誌發佈於 2021年8月11日 星期三

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