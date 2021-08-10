又有偷渡客上岸？南莊岸際出現不明快艇　海巡加設臨檢站查緝

▲今年4月間曾有大陸籍男子開橡皮艇成功偷渡上岸。上圖非本案船隻。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市大安海域南莊岸際，9日清晨出現一艘不明快艇，但不見人影，漁民懷疑有偷渡客上岸，海巡塭寮安檢所獲報後立即前往現場察看，但未找到人；另外，據當地里長表示，岸邊附近還發現可疑車輛，疑似有人接應。目前海巡及警方正調閱相關監視器畫面積極追查，並於防汛道路、南埔路一帶設置臨檢站。

里長表示，從昨日白天就看到海邊主要路口都有海巡駐守，詢問後得知有不明小艇出現在海邊，且偵查人員發現有一輛可疑車子停在岸邊。里長提到，南埔壘球場設置的監視器疑有拍攝到相關畫面，但由於天色昏暗，尚無法完全掌握該人行蹤。

海巡署表示，9日上午6時許接獲民眾118通報，稱有一艘無人小艇於南莊岸際擱淺，由塭寮安檢所派員前往了解。經查，該船疑為無籍小艇，巡防區已即時啟動應變機制及聯絡相關友軍警察單位協助清查。

今年4月間有大陸籍33歲周姓男子隻身開著黑色橡皮艇，從福建橫跨台灣海峽，直接抵達台中港，成功偷渡上岸，引發外界議論，如今再疑似有偷渡客，不少民眾認為台灣海岸巡防及港口警察怎麼都沒發現，是否出現國土安全及防疫破口。

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