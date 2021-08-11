許藍方曬截圖打臉！網看「對話時間」揪1疑點：公布一下啊

▲許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

記者曾筠淇／綜合報導

有「最美博士」之稱的性事專家許藍方被爆劈腿康姓已婚醫師，昨（10）日雖已發聲明否認不亂戀，但卻遭康醫師夫妻打臉，被指在聲明中說謊。對此，許藍方稍早堅決否認上摩鐵證據，並貼出兩人對話紀錄。就有網友看到截圖後傻眼表示，雙方爆出不倫戀的時間明明是去年，要提供去年對話才能給出真相。

針對康醫師夫妻聲明，許藍方稍早在臉書上表示，「康先生聲稱一時迷途，實際上直到上個月7/22，仍持續更換電話及通訊軟體和名稱傳遞訊息，而另一方卻同時提告，以下附上真實截圖。」

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接著，許藍方也澄清，康醫師說的上摩鐵絕對不是她本人，針對所有不實指控所造成的名譽損害，她將提告並追究法律責任。

然而，從許藍方貼出的截圖可見，內容全都是今年1月、4月、5月、6月、7月的對話，但她遭控偷吃康醫師，是去年9月的事情。因此對話曝光後，就有網友納悶表示，「應該公布去年9月到11月的對話」、「去年的訊息呢」、「公布一下康醫生說的去年9到11月的對話紀錄，不就真相大白了」。

▼許藍方公開訊息內容。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）