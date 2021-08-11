士林地檢署積極清理贓證物款　檢察長表揚有功人員

▲士林地檢署積極清理贓證物款，繆卓然檢察長公開表揚有功人員 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署於8月10日召開110年度廉政會報，為強化內部廉潔形象，使同仁恪盡其責，對此於會中公開表揚署內辦理贓證物款清理作業有功人員陳威蓁書記官、左婉媛書記官及林淑雁書記官等3人，以樹立公務員優良典範。

士林地檢署積極辦理贓證物款處理作業專案稽核，針對歷年迄2019年底的贓款案件進行清理，共計清理224案。其中財務效益顯著，概有增加國庫收益，完成沒入及繳庫金額13萬8339元，更落實發還作業，合計發還總金額達239萬9691元，保障人民財產權。

▼書記官林淑雁接受檢察長公開表揚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署積極辦理贓款處理作業的同仁計有總務科陳威蓁書記官、會計室左婉媛書記官、執行科林淑雁書記官等3人。為端正政風，建立廉能政府，繆卓然檢察長特別利用士檢廉政會報公開表揚，以期樹立公務員優良典範，並激發同仁榮譽心，收激濁揚清之效。

▼陳威蓁書記官。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此士林地檢署指出，清理人員都是利用空閒時間，撥出時間做整理。當案件經不起訴處分、或無罪判決確定，檢察官以處分命令發還扣押物時，應使受領人填具受領書，核對無誤後交受領人點收。

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