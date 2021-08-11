揭秘球后訓練菜單！小戴公開超難「英雄式」　網見亮點笑喊太可愛

▲戴資穎訓練姿勢「英雄式」。（圖／翻攝自戴資穎IG）



記者黃可昀／綜合報導

隨著奧運落幕，羽球成為近期討論度最高的運動，球后戴資穎私底下的訓練方式也讓人好奇。小戴今天就在IG公開自己的訓練秘招，防疫期間也可以在家做，且燃脂的效果十足，自己都忍不住笑說「爆汗+痠痛啊啊啊！」

戴資穎在IG貼出兩張照片，當天為了替廠商拍攝照片，公開自己私底下訓練體能的菜單，其中包括最特別的「英雄式」，把球拍立在地面，再於頂部放上一顆羽毛球，全都就定位後單腳站立，另一隻腳往後伸，身體往前傾並且雙手向前延伸，形成「T」的姿勢單腳站在地面，看起來就像英雄起飛時往前飛行的模樣。

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▲小戴的自然可愛最為人喜愛。（圖／翻攝自戴資穎IG）



這動作看似簡單，其實需要用到很多肌肉群，同時也得訓練平衡感，撐個幾分鐘就會全身爆汗，戴資穎自己也說「那天的瑜珈也是讓我爆汗+痠痛啊啊啊！」接著第2張照片是球拍沒立好快要倒地，小戴趕快伸出雙手要救球，臉上露出慌張又真實的表情，同時還不忘繼續維持「英雄式」，粉絲們都笑她實在是「太可愛！」

網友留言，「我到現在都沒有成功過立羽毛球」、「第二張也太可愛了吧」、「好強喔，太可愛了已愛上」、「尤其是小戴的表情很加分很好笑」、「哈哈哈，最愛小戴的可愛」、「第二張真的是爆汗又猙獰欸」、「端午節立蛋已經是高難了，還可以立羽毛球也太強了。」