106萬人想打高端！陳時中初估第六輪「至少60萬劑」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布第六輪疫苗提供國產高端疫苗，將於8/16開放預約、8/23開打。根據指揮中心最新意願登記，想打高端已經達到106萬人；指揮官陳時中預估，屆時起碼會以60萬劑疫苗提供，理想狀況會有80萬劑，但開放年齡還需等待8/13結算才能確認。

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算，請尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。

指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。開放預約接種對象將依據意願登記結算情形決定。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19公費疫苗預約平台」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

▲第六期接種疫苗為高端疫苗。（圖／指揮中心提供）