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亞洲首間「珍古德小學」台灣開辦！　培育愛護地球行動力

▲▼ 亞洲首間「珍古德小學」台灣開辦！　培育愛護地球行動力 。（圖／台灣珍古德協會提供）

▲珍古德實驗機構重視孩子的實踐能力，透過各種倡議活動，培養孩子的行動力。（圖／台灣珍古德協會提供）

記者崔至雲／台北報導

唐獎教育基金會與國際珍古德協會今（11日）上午完成「亞洲保育計畫」合作協議書簽署儀式。珍古德在2020年獲選為唐獎永續發展獎得主，她將運用獎金中的1,000萬元研究補助費，啟動相關永續保育推動工作，其中一項，她將在亞洲建立第一所永續實驗小學「台北市珍古德實驗教育機構」。

珍古德去年獲選為唐獎得主，今年開始運用所獲得獎金中的1千萬元研究補助費，啟動永續保育推動工作，其中一項計畫名稱為「亞洲保育計畫」，期程自今年8月開始至114年12月止。

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▲▼ 亞洲首間「珍古德小學」台灣開辦！　培育愛護地球行動力 。（圖／台灣珍古德協會提供）

▲唐獎教育基金會與國際珍古德協會簽署「亞洲保育計畫」合作協議書。（圖／台灣珍古德協會提供）

「亞洲保育計畫」主要目的為支持台灣、馬來西亞與印度三個國家的保育及教育工作，包括設立於亞洲第一所專注於保育和永續議題的實驗小學「台北市珍古德實驗教育機構」，推動靈長類動物計畫，擬透過工作坊等活動提升民眾對於馬來西亞半島上靈長類動物的保育意識，並與科學家合作紀錄各樣野生動物物種。

▲▼ 亞洲首間「珍古德小學」台灣開辦！　培育愛護地球行動力 。（圖／台灣珍古德協會提供）

▲在珍古德實驗教育機構，孩子們會透過探究課程，順應孩子的好奇心來進行學習。（圖／台灣珍古德協會提供）

國際珍古德協會執行長郭雪貞表示，珍古德相信讓孩子從小親近自然有助培養孩子的生態素養及愛護地球的行動力，台灣第一所珍古德小學將引導學生們多理解大自然運作的奧妙，讓孩子們在學習環境盡情探索，培養知識(理解)、情懷(關心)和行動力三個核心原則。

「台北市珍古德實驗教育機構」，將招收國小1到6年級的孩子，提供不一樣的教育選擇，培育下一代愛護地球的行動力。目前正在積極招生中。

▲▼ 亞洲首間「珍古德小學」台灣開辦！　培育愛護地球行動力 。（圖／台灣珍古德協會提供）

▲珍古德。（圖／台灣珍古德協會提供）

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關鍵字：

亞洲珍古德小學實驗教育

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