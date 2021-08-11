許藍方「復健醫學長」照片曝　網起底曾任診所院長！臉書急關

記者黃翊婷／綜合報導

「最美博士」許藍方遭週刊爆料與已婚醫師交往，她10日晚間發表4點聲明，指控學長康醫師睜眼說瞎話。PTT有網友根據聲明中的線索推測，這位康醫師可能是知名復健科醫師康X尉，而他的臉書粉絲專頁也已經關閉。

▲康醫師主攻復健科。（圖／翻攝自台安醫院官網）

許藍方在聲明中提到，與學長康醫師在20年前認識，2020年9月學長以罹患憂鬱症為由主動聯繫，男方也告知自己的婚姻問題，她基於多年情誼聽其訴苦，雙方訊息來往1個多月，「因訊息部分內容讓康太太劉醫師感到不快，即停止與康先生往來」，但雙方沒有發生肢體接觸，也沒有傳裸照給對方，「對於康太太感到不愉快的部分，本人深感抱歉。」

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許藍方強調，已經有1年沒與康醫師聯絡，對方卻不斷用We Chat、WhatsApp、Skype、Telegram等通訊軟體聯絡，她為此還換了號碼，這部分已經交給律師處理，「一個為人醫者、認識20年的康醫師，可以睜眼說瞎話和太太虛構我和他之間不存在的關係，我可以理解康太太聽到時的憤怒」；而對於健身房打卡一事，她解釋，是拍攝團隊需要健身房場景，向學長商借健身房拍攝，並以粉專打卡互惠，並沒有介入對方家庭。

▼▲網友根據健身房以及姓氏推測出康醫師的身分。（圖／翻攝自許藍方臉書、PTT）

這篇聲明被轉發至PTT八卦板討論，網友根據聲明內容的線索「康醫師、健身房」推測，這位學長可能是知名復健科醫師康X尉，「臉書有粉絲專頁啊」、「在醫師裡算帥了」、「根據健身房去搜尋，是康O尉」、「那個搜出來的康姓醫師長得跟我想像差真多」。

據了解，康醫師畢業於台北醫學大學醫學系，曾擔任復健科診所院長，常與媒體合作，是「DR. GYM」健身房的創辦人之一。此外，許藍方去年11月也曾在臉書PO出前往「DR. GYM」健身房拍攝的照片。

不過，《ETtoday新聞雲》11日一早查詢發現，康醫師的臉書粉絲專頁已經關閉，相關診所、健身房的粉專則未提及此事，相關推論仍有待查證。

▼康醫師的個人臉書粉絲專頁「復健科康X尉醫師運動科學館」已經關閉。（圖／翻攝自臉書）