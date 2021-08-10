一周一次不夠！他想加碼愛愛　痛毆硬上前妻判3年半

▲台南高分院駁回楊男上訴，維持一審判刑3年6月徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

楊姓男子被控與前妻離婚10餘年，當初為養育年幼子女，仍同居一處未同房，楊男有性需求，前妻為求家庭平靜，同意1週做愛1次，楊男想加碼做愛被拒，竟霸王硬上弓，並動手毆傷前妻性侵得逞，事後前妻向兒女哭訴而報警偵辦，一審判楊男3年6月徒刑，楊男上訴二審，二審駁回上訴，維持一審判決，本案可上訴。

判決書指出，2020年1月20日下午，楊男前妻下班回家洗澡，楊男欲向其妻求歡，僅穿內褲進入前妻房間等待，見前妻走出浴室即即要求做愛，前妻表示前1天才配合做愛，當場拒絕。但楊男不肯罷休，而將前妻推倒在床壓制後，霸王硬上弓。

楊男前妻一再掙扎反抗、說不要，還用腳踢前夫，反而激怒楊男，楊男動手毆打前妻臉、頭，女方為免受傷，把臉朝下、轉趴在床上躲避楊男毆打，楊男坐在前妻臀部掐頸、反折其身體，前妻被壓的呼吸困難、疼痛不堪，出聲哀求楊男放手。

楊男放手後，其前妻因身體劇痛、幾無反抗力，楊男先對前妻下體口交，前妻一再哭喊不要、並哭喊隔壁兒子名求救，楊男說：「妳兒子不在，不用叫了」，楊男不顧前妻疼痛，最後強制性交得逞射精。楊男前妻身體與下體有多處傷勢，事後打電話給女兒哭訴，遭楊男毆打、硬上，腰痛無法動彈；女兒返男途中電告其弟，由兒子陪母親就醫驗傷及報警。

審訊中楊男辯稱當天與前妻雖有吵架與打架，但冷靜10多分鐘後就合意做愛，並未強制性侵，覺得這次是前妻對他設局，並稱過去做愛時都沒有毆打過前妻。

台南高分院法官認為，如雙方是合意做愛，女方身體怎會有那些傷勢，還在事後向女兒哭訴遭其父毆傷身體、硬上，女兒回家也與楊男大吵一架，女方說她像「被扒光的雞，光溜溜的坐在那裡」，處於情緒崩潰、哭泣狀態。二審法官從女方這些反應，認為很難認定雙方是合意發生性關係，顯然是楊男不尊重前妻、強制性侵，造成前妻身心受創，行為實不足取，其辯解都是卸責之詞，雙方和解也談不攏，裁定駁回上訴，維持一審原判3年6月徒刑。

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