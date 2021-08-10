賽馬太緊張跳一下！騎師臉「狠撞馬後腦杓」瞬間暈眩　冠軍變墊底

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Think @FrankieDettori might have a bad head in the morning!pic.twitter.com/SWO0fIceoP — Racing Tips (@racingtips) August 8, 2021

▲戴圖理（右邊數來第6賽道黃衣者）的臉狠狠撞到馬的後腦勺。



記者張方瑀／綜合報導

奧運現代五項的馬術項目的比賽中，因馬匹不願配合跳過障礙，讓選手痛失金牌。事實上，馬的心思非常細膩，就算是經驗豐富的騎師，也有可能出錯，在法國一場賽馬比賽中，就有一匹馬就在起跑前向上跳躍，讓騎師的臉直接撞上馬的後腦勺，瞬間暈眩，最終成績也因此墊底。

現年50歲的義大利騎師戴圖理（Frankie Dettori）曾四度獲得最佳騎師獎，他日前帶著血統純正、歐洲實力最堅強之一的賽馬「鈴兒花」（Campanelle），前往法國參加紀爾斯大賽（Prix Maurice de Gheest），外界認為他們是最有機會奪下冠軍的組合。

▲ 騎師臉直撞馬後腦杓 。（圖／翻攝自推特）



沒想到在起跑時，鈴兒花突然抬起前腳往上一跳，戴圖理也一起被甩到半空，接著臉就重重地撞到馬的後腦勺。從比賽畫面可以看到，這一撞讓戴圖理瞬間暈眩，連人帶馬向右偏移，儘管恢復意識後，仍無法追上其他人，成績也因此墊底。

戴圖理事後表示，「美國的馬在比賽前，通常會有一隻較矮小的馬帶領牠到起跑門前，幫助牠的情緒安定，但法國不允許這樣做，所以牠會感到心煩意亂。」戴圖理也說，現在鈴兒花的情況良好，他們會重新制定新的訓練計畫，希望下次能在賽場上再次跑出好成績。

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