熱情耐酸讓青春更對味！泰山力挺年輕人勇闖夢想冰鎮

▲邁向不同夢想和階段，有夢就衝！冰鎮挺你到底。（圖／泰山冰鎮提供）

消費中心／綜合報導

每年夏天又到了畢業季，要與朝夕相處的好朋友、麻吉道別難免離情依依，然而，畢業不是青春的終點，而是夢想的起點！泰山冰鎮不僅是人手一瓶的國民飲料，更是一路陪伴無數年輕人勇敢追夢的超強後援，不論熱舞賽事、環遊世界皆力挺到底。近期泰山冰鎮更與ETtoday合作高校畢業歌大賽，鼓勵年輕人一起進入夢想冰鎮，發揮熱情耐酸、堅毅鮮活的一面，有夢就衝！冰鎮挺你到底。

▲夢想冰鎮提供無限量的勇氣鼓勵年輕人為未來衝一波。（影／取自YouTube）

用實力鮮萃夢想 讓青春更對味

「有夢就衝！」是青春專屬的特權，遇到挑戰、挫折時不怕碰撞，來一瓶泰山冰鎮，提供無限量的勇氣，讓你像綜合水果般極具繽紛創意；或像檸檬熱情耐酸無畏別人的眼光，盡情為夢想燃燒；或如葡萄般鮮活，具備打不倒的神級復原力，散發銳不可擋的光芒；也像芭樂一樣的堅毅、拿出決心與態度與命運一決勝負。

泰山冰鎮以高品質控管，堅持選用茶葉原料為基礎，保留最自然茶湯原色。同時採用水果鮮萃汁，透過獨特製程將水果的新鮮香氣與甘甜口感完整保留，再以黃金比例調配原味茶湯，融合出難以忘懷的酸甜滋味，化做對新鮮人的祝福，陪伴你儲存滿滿的實力，看準時機勇敢起身，為充滿無限可能的未來衝一波，It will be my turn！

▲泰山冰鎮陪伴許多人度過青春時光，是人手一瓶的國民飲料。

熱血高校畢業歌活動 應援大隊等你+1

每年大受各界注目的ETtoday X泰山冰鎮高校畢業歌大賽，連續舉辦第9年，儘管今年受疫情影響停辦畢業典禮，讓許多畢業生只能默默在家中度過這個難得的青春里程碑，然而，即使少了見面的溫度，畢業照樣熱血！高中生對參與畢業歌大賽的熱情絲毫不減。

透過畢業歌曲製作保留青春熱血的回憶與記錄，在今年的象徵意義更重大，多達39校參與本屆高校畢業歌大賽，最終將票選出15校參與「2021高中原創畢業歌合輯」錄音，讓他們的夢想起飛，目前還缺你這一票，把握8/6前加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的年度高校畢業歌，還可參與活動抽獎，有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮，投越多抽獎機會越多！