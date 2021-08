熱情耐酸讓青春更對味！泰山力挺年輕人勇闖夢想冰鎮

▲邁向不同夢想和階段,有夢就衝!冰鎮挺你到底。(圖/泰山冰鎮提供)

每年夏天又到了畢業季,要與朝夕相處的好朋友、麻吉道別難免離情依依,然而,畢業不是青春的終點,而是夢想的起點!泰山冰鎮不僅是人手一瓶的國民飲料,更是一路陪伴無數年輕人勇敢追夢的超強後援,不論熱舞賽事、環遊世界皆力挺到底。近期泰山冰鎮更與ETtoday合作高校畢業歌大賽,鼓勵年輕人一起進入夢想冰鎮,發揮熱情耐酸、堅毅鮮活的一面,有夢就衝!冰鎮挺你到底。

▲夢想冰鎮提供無限量的勇氣鼓勵年輕人為未來衝一波。(影/取自YouTube)

用實力鮮萃夢想 讓青春更對味

「有夢就衝!」是青春專屬的特權,遇到挑戰、挫折時不怕碰撞,來一瓶泰山冰鎮,提供無限量的勇氣,讓你像綜合水果般極具繽紛創意;或像檸檬熱情耐酸無畏別人的眼光,盡情為夢想燃燒;或如葡萄般鮮活,具備打不倒的神級復原力,散發銳不可擋的光芒;也像芭樂一樣的堅毅、拿出決心與態度與命運一決勝負。

泰山冰鎮以高品質控管,堅持選用茶葉原料為基礎,保留最自然茶湯原色。同時採用水果鮮萃汁,透過獨特製程將水果的新鮮香氣與甘甜口感完整保留,再以黃金比例調配原味茶湯,融合出難以忘懷的酸甜滋味,化做對新鮮人的祝福,陪伴你儲存滿滿的實力,看準時機勇敢起身,為充滿無限可能的未來衝一波,It will be my turn!

▲泰山冰鎮陪伴許多人度過青春時光,是人手一瓶的國民飲料。

熱血高校畢業歌活動 應援大隊等你+1

每年大受各界注目的ETtoday X泰山冰鎮高校畢業歌大賽,連續舉辦第9年,儘管今年受疫情影響停辦畢業典禮,讓許多畢業生只能默默在家中度過這個難得的青春里程碑,然而,即使少了見面的溫度,畢業照樣熱血!高中生對參與畢業歌大賽的熱情絲毫不減。

透過畢業歌曲製作保留青春熱血的回憶與記錄,在今年的象徵意義更重大,多達39校參與本屆高校畢業歌大賽,最終將票選出15校參與「2021高中原創畢業歌合輯」錄音,讓他們的夢想起飛,目前還缺你這一票,把握8/6前加入會員,即可投票支持您心中最喜愛的年度高校畢業歌,還可參與活動抽獎,有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro,以及全家禮物卡等好禮,投越多抽獎機會越多!