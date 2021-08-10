周子瑜排第二！鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

▲林志玲、周子瑜。（合成圖／記者湯興漢攝、翻攝自Instagram／twicetagram）

記者曾筠淇／綜合報導

說到「台灣第一美女」，有些人第一個想到的是模特兒蕭薔，也有些人會想到林志玲，就有網友好奇，大家心目中的台灣第一美女是誰呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都紛紛留言大讚「她」既漂亮又善良。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「你心目中的台灣第一美女是誰」為題發文，提到蕭薔很久以前就被譽為「台灣第一美女」，而在他的年代，林志玲則是接班人，不論身材、氣質，還是形象，都完美得無可挑剔，不過林志玲以後，似乎就沒有人討論誰是新一代的第一美女了？

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原PO繼續說道，他覺得張鈞甯氣質、外貌和形象都是不二人選，而且是真的愛運動，不是裝裝樣子；若要再年輕一些，他則覺得黑嘉嘉很漂亮，不只擁有姣好面貌，而且還是最強女棋手。他就好奇，「各位認為的台灣第一美女是誰呢？」

▲網友討論誰是台灣第一美女？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，多數網友仍覺得林志玲最當之無愧，「當然是志玲姐姐，人美心美大愛」、「志玲姐姐還是無法被超越」、「唯一支持林志玲」、「當然是林志玲，五官左右臉非常對稱，氣質又善良」、「就林志玲，真的很有氣質」、「漂亮的女人很多，但要承接林志玲很難」、「志玲姐姐一路美，氣質佳」。

除了林志玲外，也有不少網友封周子瑜為新一代女神，「新一代就周子瑜」、「子瑜善良到像是天使」、「投周子瑜接棒一票」、「私心推子瑜」。還有網友點名其他女星，「柯佳嬿」、「許瑋甯」、「周曉涵，從小到大的女神，超正」、「桂綸鎂真的漂亮」、「任容萱」。