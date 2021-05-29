清華大學女生「求職當保姆」！內行人曝優勢：年薪可高達260萬

▲清華大學女生求職當保姆。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一公司在某社交網路平台上，發布了一則北京清華畢業生求職當「保姆」的資訊，引發廣泛關注。據悉，求職的女孩期待月薪為3.5萬元人民幣（約新台幣15萬元）。5月27日，該公司人資回應，求職消息中的學曆屬實，「我們有很多像清華、英國利物浦大學等名校的高端人才。」

據《南方都市報》報導，上述求職消息發布於5月25日，標題「清華-保姆阿姨【35k】管家」引人注目。據該求職消息，應聘者李靜今年29歲，畢業於北京清華大學，本科學曆，正尋求合適家庭擔任管家工作。

「名字是化名，學曆是真實的，」上述公司人資表示，該公司約有20%的家政服務人員畢業於世界名校或取得本科以上學曆，「我們有很多像清華、英國利物浦大學的高端人才。」

該工作人員稱，通過公司介紹家政工作需要登記身分和學曆資料，「身分證、（畢業）證書照片要給到的。」對於李靜在清華大學所學的專業，該工作人員表示不便透露。

▲女孩求職資訊。（圖／翻攝自微博）

該工作人員解釋，在家政服務行業，高端人才主要從事家庭教師或管家工作，其中，家庭教師負責全科輔導小孩學業，李靜所應聘的「管家」也並非大眾傳統印象中的保姆，而是統籌安排家中大小事，「包括保姆的招聘，還有家裡的宴會準備等，基本上都是不做家事的。」

該工作人員表示，此類家政工作每月薪酬約在1.5萬（人民幣，下同）到5萬之間，類似李靜學曆的家政人員「之前有一位是年薪60萬（約新台幣260玩）」，而李靜本人「差不多年薪30到40萬」。

求職信息顯示，李靜2016年至2018年曾在湯臣一品服務四口之家；2019年至2021年間曾在上海九間堂服務三口之家。上述工作人員稱，其公司服務的客戶群體「都是高淨值人群。」

清華大學畢業生應聘家政工作？對此網友們看法不一，有人認為此舉「浪費學曆」，也有人表示「職業無貴賤，各行出精英」。