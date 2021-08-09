　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

茶魚訊都在LINE群！老司機當版主「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

「個工」美眉在男女群推銷自己，有時候故意不露臉，除了怕隱私曝光，也保持神秘感。（讀者提供）

▲「個工」美眉在男女群推銷自己，有時候故意不露臉，除了怕隱私曝光，也保持神秘感。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

因為疫情而躲入地下化的「色情LINE群組」，能夠迅速壯大，跟「版主群」密不可分，這些「老司機」從以前「魚茶版」論壇時代，就是意見領袖，他們自然擁有自己的「男群」粉絲，互相提供嫖妓訊息，而應召站業者為了拉攏這些「版主」，提供選妃特權、打炮折扣，甚至到指定摩鐵休息，可以免費或享有折扣，因此，他們的私人群組才會讓業者提供行銷訊息，可謂水幫魚、魚幫水。

資深情色論壇版主「阿基」透露，早年LINE群組還不發達時，臉書論壇有所謂「魚茶版」。「魚」就是不屬於任何應召站、兼差的援交女，「茶」則是職業應召女，「魚」出沒不定，不見得好約，也常常放鴿子，甚至「茶」會偽裝成「魚」，因此論壇管理員或資深「老司機」會提供買魚買茶的資訊，自然而然成為嫖客中的意見領袖。

進入LINE的群組時代，不少論壇管理員、版主，或意見領袖，有了自己的群組，甚至全台北中南各縣市的群組們，會成立「版主群」，只限高階管理員或擁有自己群組的「風月教頭」、帶路老司機。

阿基說，這些人都不是色情業者，也有正當職業，除了性好嫖妓之外，跟一般人無異，他們為何熱中經營情色群組？除了滿足於當小圈圈的意見領袖，因為他們擁有「帶風向」的影響力，更是成為應召站拉攏的對象。

【Line群組染黃2】應召站籠絡群組管理員　可優先選妃、打炮有折扣

▲「男女群」不只消費者、應召站業者也可以到群組裡張貼性交易廣告。（圖／鏡週刊提供）

而且，群組們有時會辦「網聚」，也只有他們有能力找來「女神級」的個人工作室美眉出來吃飯喝酒，自然成為許多群組的偶像，他們也會與美眉們有較親密的私下交情，而應召站會提供他們「優先選妃」、「試車」的特權，部分與應召站互動比較密切的群組，打炮還可以享有折扣，或者到指定的摩鐵，有免費或打折待遇，也因此，這些版主樂此不疲。

阿基說，彰化有個「女神級」的個工美眉，叫「天心」（化名），心情好才接客，想要一親芳澤的恩客，得排到三個月後，但若是群主，則可插隊，而代價就是，他的群組必須讓「女神」PO營業訊息。

因為疫情導致警方大力掃黃，LINE群組幾乎成為重要的賣淫行銷管道，於是這幾個月出現了北部紅牌「個工」南下淘金，或南部小姐北上「出差」，這些南北交流的活動，也是透過群組安排。

阿基說，色情群組最高階就是「版主群」，一般嫖客可以參加的，稱為「男群」，群組成員全部是男生，這類群組強調「純粹性」，禁止業者進來打廣告，只能嫖客互相推薦，如果你推薦的美眉服務好、顏值高，表兄弟們互相按讚，那就很有面子，若推薦不實，即使是群主，也會被罵！所以，群主不讓業者進來打不實廣告，就是為了維護自己的權威性。

而廣告最多的，就是「男女群」，這種群組，每個應召站都經營好幾個，個工美眉、業者、嫖客，都可以參加，也可以光明正大打廣告。而這種「男女群」有些是自發性的，由論壇版主發起，有些根本是應召站假裝老司機號召成立。

阿基說，從「魚茶版」進化到「男女群」，因為隱密性高，成效不錯，現在連養生館、按摩院的幹部也開始仿效，蒐羅消費過的客戶，要求加入群組，畢竟，在臉書論壇張貼廣告，太容易引鴿子（警察）上門查緝。


更多鏡週刊報導
【Line群組染黃1】防疫警方抓得緊！　性交易透過分眾群組打廣告
色情業者「自主解封」還相互檢舉　議員徐立信痛批：別挑戰警方底線！
白嫖大盜洗劫韓國應召妹　相同手法犯下30案結局出爐

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
夢到「火」快買威力彩　命理老師揭2情境：旺到發財
臉書認證！戴資穎東奧圈粉數、按讚「全球第一」　他排第二
台灣男星「當街背林允、摸頭殺」超甜畫面曝光　陸網：快公開吧
「這群人」被列第二類接種對象　立委踢爆：已打2千多劑
鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝
高端疫苗證實：500萬劑將「提前交貨」
有錢人飛美打疫苗「8人返台確診」　醫曝原因搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝2天

茶魚訊都在LINE群！老司機當版主「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

賓士衝騎樓！駕駛是珠心算權威　兩度酒駕遭判刑...本人回應了

快訊／夢幻打卡點新山夢湖撿東西落水　登山男無呼吸心跳搶救中

快訊／桃園蘆竹紡織廠大火！黑煙數公里外可見　惡臭難聞

哥倆工寮鬥嘴打架　隔天1人竟斷氣！他內疚寄錢給家屬致歉

恐怖三寶影像曝！小客車闖邊坡硬下匝道　國道警看到了

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝2天

茶魚訊都在LINE群！老司機當版主「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

賓士衝騎樓！駕駛是珠心算權威　兩度酒駕遭判刑...本人回應了

快訊／夢幻打卡點新山夢湖撿東西落水　登山男無呼吸心跳搶救中

快訊／桃園蘆竹紡織廠大火！黑煙數公里外可見　惡臭難聞

哥倆工寮鬥嘴打架　隔天1人竟斷氣！他內疚寄錢給家屬致歉

恐怖三寶影像曝！小客車闖邊坡硬下匝道　國道警看到了

林安可纏鬥16球敲清壘安打　追平中職最多球安打紀錄

「員工離職最大推力Top 3」　缺乏情感交流、上層關心很重要

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫夾到天亮崩潰：還在動耶

雅典鏤空陀飛輪錶霸氣　多切面錶耳源自隱形戰機

AZ、莫德納快見底　徐巧芯：第二類不斷「變胖」

45K女「200萬All in」想買房！年薪百萬男友1原因拒絕…網掀論戰

15歲嫁給大18歲盧貝松！法女星力撕前妻標籤　自編自導3闖坎城影展

快訊／三星少主李在鎔獲假釋　13日恢復自由身

夢到「火」不買威力彩不行！　命理老師揭兩情境：旺到發財

航海王長榮7月獲利458億創新高　法說會20日登場後市可期

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

他命喪金山溫圈　小21歲嫩妻竟是連環索命狂魔

13歲女穿「馬甲內衣」床戰　他被告才知是未成年

即／新店大樓鷹架作業　1工人墜12樓亡

台灣之光刺青師病逝　告別式現場白馬相伴

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

港籍知名美妝總監在台猝死！生前欠銀行692萬

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

即／世界刺青冠軍告別式　31輛超跑車隊送行

持美工刀搶台中國泰世華！男挾持女行員喊：想坐牢

47歲男打AZ「2天後呼吸窘迫」　送醫5小時亡

夫妻緊貼車頭過馬路　下秒遭輾1死1傷

更多熱門

相關新聞

爸泡鴛鴦浴喪命　4子女都因一件事懷疑後母

爸泡鴛鴦浴喪命　4子女都因一件事懷疑後母

2013年3月25日上午8點多，49歲的游姓婦人，騎機車載著70歲的顏姓丈夫，前往新北市金山區某旅館泡湯，不到1個小時，櫃台人員突然接到游女的求救電話，說丈夫溺斃在浴池中，館方立刻派人到房間查看，發現顏男臉部朝上、整個人半浮在池面，已失去生命跡象。

想當中華隊國手先繳錢　德撲協會遭控吸金

想當中華隊國手先繳錢　德撲協會遭控吸金

李易、大牙夫妻赴飯店為麟洋送餐

李易、大牙夫妻赴飯店為麟洋送餐

高股息ETF　陳重銘愛0056＆00878

高股息ETF　陳重銘愛0056＆00878

配息季來了！這3檔有望衝6%

配息季來了！這3檔有望衝6%

關鍵字：

鏡週刊茶訊魚訊

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面