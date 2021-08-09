茶魚訊都在LINE群！老司機當版主「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

▲「個工」美眉在男女群推銷自己，有時候故意不露臉，除了怕隱私曝光，也保持神秘感。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

因為疫情而躲入地下化的「色情LINE群組」，能夠迅速壯大，跟「版主群」密不可分，這些「老司機」從以前「魚茶版」論壇時代，就是意見領袖，他們自然擁有自己的「男群」粉絲，互相提供嫖妓訊息，而應召站業者為了拉攏這些「版主」，提供選妃特權、打炮折扣，甚至到指定摩鐵休息，可以免費或享有折扣，因此，他們的私人群組才會讓業者提供行銷訊息，可謂水幫魚、魚幫水。

資深情色論壇版主「阿基」透露，早年LINE群組還不發達時，臉書論壇有所謂「魚茶版」。「魚」就是不屬於任何應召站、兼差的援交女，「茶」則是職業應召女，「魚」出沒不定，不見得好約，也常常放鴿子，甚至「茶」會偽裝成「魚」，因此論壇管理員或資深「老司機」會提供買魚買茶的資訊，自然而然成為嫖客中的意見領袖。

進入LINE的群組時代，不少論壇管理員、版主，或意見領袖，有了自己的群組，甚至全台北中南各縣市的群組們，會成立「版主群」，只限高階管理員或擁有自己群組的「風月教頭」、帶路老司機。

阿基說，這些人都不是色情業者，也有正當職業，除了性好嫖妓之外，跟一般人無異，他們為何熱中經營情色群組？除了滿足於當小圈圈的意見領袖，因為他們擁有「帶風向」的影響力，更是成為應召站拉攏的對象。

▲「男女群」不只消費者、應召站業者也可以到群組裡張貼性交易廣告。（圖／鏡週刊提供）

而且，群組們有時會辦「網聚」，也只有他們有能力找來「女神級」的個人工作室美眉出來吃飯喝酒，自然成為許多群組的偶像，他們也會與美眉們有較親密的私下交情，而應召站會提供他們「優先選妃」、「試車」的特權，部分與應召站互動比較密切的群組，打炮還可以享有折扣，或者到指定的摩鐵，有免費或打折待遇，也因此，這些版主樂此不疲。

阿基說，彰化有個「女神級」的個工美眉，叫「天心」（化名），心情好才接客，想要一親芳澤的恩客，得排到三個月後，但若是群主，則可插隊，而代價就是，他的群組必須讓「女神」PO營業訊息。

因為疫情導致警方大力掃黃，LINE群組幾乎成為重要的賣淫行銷管道，於是這幾個月出現了北部紅牌「個工」南下淘金，或南部小姐北上「出差」，這些南北交流的活動，也是透過群組安排。

阿基說，色情群組最高階就是「版主群」，一般嫖客可以參加的，稱為「男群」，群組成員全部是男生，這類群組強調「純粹性」，禁止業者進來打廣告，只能嫖客互相推薦，如果你推薦的美眉服務好、顏值高，表兄弟們互相按讚，那就很有面子，若推薦不實，即使是群主，也會被罵！所以，群主不讓業者進來打不實廣告，就是為了維護自己的權威性。

而廣告最多的，就是「男女群」，這種群組，每個應召站都經營好幾個，個工美眉、業者、嫖客，都可以參加，也可以光明正大打廣告。而這種「男女群」有些是自發性的，由論壇版主發起，有些根本是應召站假裝老司機號召成立。

阿基說，從「魚茶版」進化到「男女群」，因為隱密性高，成效不錯，現在連養生館、按摩院的幹部也開始仿效，蒐羅消費過的客戶，要求加入群組，畢竟，在臉書論壇張貼廣告，太容易引鴿子（警察）上門查緝。



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