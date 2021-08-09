爸到金山泡鴛鴦浴喪命　4子女都因一件事懷疑小21歲後母

▲案發當天一早，游女騎機車載丈夫前往新北市金山區某旅館泡湯。



圖文／鏡週刊

2013年3月25日上午8點多，49歲的游姓婦人，騎機車載著70歲的顏姓丈夫，前往新北市金山區某旅館泡湯，不到1個小時，櫃台人員突然接到游女的求救電話，說丈夫溺斃在浴池中，館方立刻派人到房間查看，發現顏男臉部朝上、整個人半浮在池面，已失去生命跡象。

旅館員工見狀立刻打119求救，並與游女一同將老翁抬出浴池，接著與隨後趕來的主管輪流對老翁進行急救，救護車抵達後，緊急將老翁送往台大醫院金山分院搶救，但仍宣告不治。

▼檢警在死者體內驗出安眠藥反應，並查出游女的領藥紀錄，成為破案關鍵。

雖然游女對死因沒有異議，但死者與前妻生的4名子女認為案情不單純，希望檢警介入調查，法醫相驗後，發現死者體內殘留大量第四級管制藥品「佐沛眠」，警方也在旅館房間內找到殘留佐沛眠粉末的玻璃杯，檢察官因此認為全案可能不是意外，下令深入調查。

▼警方在旅館房間內，找到殘留安眠藥粉末的玻璃杯。



時任基隆市第四分局偵查隊長的沈瑞坤告訴本刊，死者往生後，游女先領到120萬元保險金，之後又急著跟丈夫與前妻生的4名子女分家產，加上游之前不斷向丈夫要錢，子女們都懷疑游為了詐保、奪產，才謀害親夫。

沈瑞坤說：「我們查出游女之前曾有2次傷害死者的紀錄，2人婚後不久，顏男就曾向警方報案，說前一天喝下妻子準備的米漿後，全身無力，員警當時建議他去檢查，後來驗出體內殘留大量安眠藥。數個月後，顏男又被游推下樓，送醫急救。因這些前例，我們認為游涉有重嫌，於是請她到案說明。」

▼當年承辦的警官沈瑞坤（右）、黃聖明（左），對這起命案印象深刻。



製作筆錄時，游女矢口否認殺夫。她向警方表示，當天進房後，她與丈夫一同泡湯，丈夫還有說有笑，之後她獨自起身到淋浴間沖澡，不料沖完澡回到浴池，就看到丈夫浮在水面，沒有生命跡象。不過，游女的態度異常冷靜，讓警方覺得事有蹊蹺。



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