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超暖！希臘奧運銀牌水球隊獲665萬獎金　捐出一半給野火災民

▲▼ 希臘男子水球隊在東京奧運摘下銀牌。（圖／路透）

▲希臘水球代表隊在東京奧運男子水球項目摘下銀牌。（圖／路透，下同）

文／中央社雅典8日綜合外電報導

本屆東京奧運男子水球項目中摘下銀牌的希臘水球代表隊今天表示，將捐出希臘足球隊奧林匹亞科斯（Olympiakos）老闆馬林納吉斯贈予的半數獎金給全國各地野火災民。

法新社報導，希臘男子水球隊在東京奧運金牌戰輸給上屆冠軍塞爾維亞。奧林匹亞科斯隊宣布，球隊老闆馬林納吉斯（Vangelis Marinakis）表示會給予水球隊20萬歐元（約新台幣665萬元）作為獎勵。

希臘水球隊長方杜里斯（Giannis Foundoulis）透過希臘奧林匹克委員會（Greek Olympic Committee）發出的聲明宣布：「我們打從心底感激馬林納吉斯的慷慨之舉，我們認為有義務捐出半數金額來協助野火災民。」

▲▼ 希臘男子水球隊在東京奧運摘下銀牌。（圖／路透）

根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System）資料，自7月29日到昨天為止，希臘有75萬6655公頃土地遭焚燒。2008年至2020年間，相同的10個夏日平均燒毀土地面積是1700公頃。

英國、法國、西班牙等國家已響應希臘的求援，塞爾維亞今天宣布派出13輛消防車、37名消防員及3架消防直升機。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天感謝國際的馳援，推文寫道：「我謹代表希臘人民，對提供協助及資源來幫助對抗野火的所有國家表達由衷感謝，感謝你們在艱難的時期與希臘同在。」

警方今天表示，已依縱火罪名逮捕至少10人，其中包括比雷埃夫斯市（Pireaus）的3名年輕男子，他們試圖在鄰近城市帕拉馬（Perama）縱火。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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