創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

▲台東縣內91個文健站聘用專責廚工為部落長者提供營養均衡的飲食。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

部落文化健康站是部落長者重要的活動場域，也為長者提供營養均衡的餐食，台東縣政府創全國之先，自8月起縣內91個文健站全面增設1名專職廚工，並依法簽訂勞動契約及投保勞健保。縣長饒慶鈴表示，這是全國唯一將廚工正式納入文健站照顧體系之縣市，有專責廚工服務文健站長者們可以吃的更安全安心，讓原本部分兼任廚工的照服員也能專心照顧長者。



縣府原住民族行政處表示，台東縣擁有全國最多的文健站，提供長者簡易健康照顧、延緩失能活動等服務，亦提供長者營養餐食服務，讓長者在文健站一同共餐。然因COVID-19疫情警戒，文健站原本提供長者共餐的服務，也配合調整為提供特殊需求者送餐，而原在廚房協助長者餐食的文健站廚工們，也因疫情影響而減少工作的機會。

▲▼台東縣長饒慶鈴視察文健站長者伙食及用餐情形。



饒慶鈴指出，原本各文健站未有專職廚工，長者的餐食大部分多由照顧服務員兼任亦或聘臨時性的廚工協助，對此增加照顧服務員工作負擔，也壓縮照顧服務員照顧長者的時間，影響照顧服務員服務品質。





台東縣政府為保障文健站廚工權益增加部落就業機會，積極向原民會爭取，自8月起縣內91個文健站增設1名專職廚工，並依法簽訂勞動契約及投保勞健保，保障廚工權益，也是全國唯一將廚工正式納入文健站照顧體系之縣市，有專責廚工服務，文健站長者們可以吃的更安心。



原民處長方銘總說明，目前文健站協助餐飲的廚工皆由執行單位自行聘僱，但各執行單位聘僱標準、給薪方式及廚工工作時間不一，且皆未幫廚工納勞、健保，影響廚工就業保障。文健站增設專職廚工，不僅讓照顧服務員可專心提供長者服務，也讓部落有餐廚專才之族人可在地就業，發揮長才，一同照顧部落的長者。

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