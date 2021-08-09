莫德納吃緊「第2劑間隔」再延長？　陳時中：看進貨情況再安排

記者許展溢／台北報導

全台還有超過396萬人在等第一劑莫德納，但很多人的第二劑也要莫德納，對於目前疫苗到貨情況吃緊，是否有後續規劃或第2劑間隔延長？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9日）表示，還是希望廣泛打第一劑，因為比起打兩劑，普遍第一劑比較重要，後續會看到貨情況安排。

▲陳時中宣布二級警戒繼續維持。（圖／指揮中心提供）



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陳時中會中重申，整個疫苗施打策略上，當然希望涵蓋率能愈高愈好，第二希望，選擇第一劑的更多，因打了一劑達到一定程度的保護力，再加第二劑當然會加強，用全人口來看，打完第二劑的人或再拿來打全部人，對整體社會還是相對保護力比較強。

陳時中強調，疫苗若能供應很充足，當然希望能盡量滿足所有人，大家知道全球都在搶疫苗，指揮中心會根據整個進貨情況，再做最適合的安排。指揮中心發言人莊人祥解釋，未來新到貨疫苗會先拼第一劑疫苗涵蓋率，後續仍然會保留第二劑疫苗接種，只是時間序上可能往後。



對於莫德納「第2劑間隔」，7月23日指揮中心宣布，要間隔10至12週，陳時中當時被問，將莫德納仿單上註記兩劑間隔4週延長至12週，可能會影響保護力？當時他舉多國作法為例，美國第二劑間隔6週、英國8～12週、澳洲6週、加拿大則長達16週，WHO則公布12週，時間有所不同，「基本上大家依照供應上，怎麼樣讓第一劑施打人變多，涵蓋做得越高，以這樣方向做安排」。