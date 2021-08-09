【廣編】順益台灣美術館全新特展　呈現女性自我超越的歷程

【廣編特輯】

圖、文／順益美術館提供

順益台灣原住民博物館－美術分館，於8月10日舉行本年度的全新特展「女性的超越：小我到大我與自我Women’s Transcendence：From small self to Big Self + MySelf」，用藝術作品的集合來呈現女性自我超越的歷程。

當女性意識覺醒，經過近百年的社會運動與思潮發展，女性跨出以家庭或宗族為範疇的「⼩我」實現，有意識地介入社會，⾃由參與各種領域與層次的社會活動，踏入「⼤我」的實現範圍，這個「從⼩我到⼤我」的實現轉變，其實就是⼀個不斷⾃我超越的歷程。此次特展，就選了4個台灣本⼟、具有象徵性意義的藝術家及其作品來展開這個議題的思考。

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女性的超越：小我到大我與自我

Women’s Transcendence：From Small Self to Big Self + MySelf

藝術家｜李澤藩、吳瑪悧、安聖惠、郭俞平

展覽日期｜2021/8/10（Tue.）-2021/11/10（Wed.）

開放時間｜09:00-17:00 週二至週日（週一休館）

地點｜台北市中正區延平南路5號（順益台灣美術館3F特展室）

官方網站｜https://shungye-art.org/

電話｜02-2381-8322

開幕直播｜2021/8/10（Tue.）14:00鎖定順益台灣美術館Facebook粉絲專頁

