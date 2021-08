【廣編】順益台灣美術館全新特展　呈現女性自我超越的歷程

【廣編特輯】

圖、文/順益美術館提供

順益台灣原住民博物館-美術分館,於8月10日舉行本年度的全新特展「女性的超越:小我到大我與自我Women’s Transcendence:From small self to Big Self + MySelf」,用藝術作品的集合來呈現女性自我超越的歷程。

當女性意識覺醒,經過近百年的社會運動與思潮發展,女性跨出以家庭或宗族為範疇的「⼩我」實現,有意識地介入社會,⾃由參與各種領域與層次的社會活動,踏入「⼤我」的實現範圍,這個「從⼩我到⼤我」的實現轉變,其實就是⼀個不斷⾃我超越的歷程。此次特展,就選了4個台灣本⼟、具有象徵性意義的藝術家及其作品來展開這個議題的思考。

女性的超越:小我到大我與自我

Women’s Transcendence:From Small Self to Big Self + MySelf

藝術家|李澤藩、吳瑪悧、安聖惠、郭俞平

展覽日期|2021/8/10(Tue.)-2021/11/10(Wed.)

開放時間|09:00-17:00 週二至週日(週一休館)

地點|台北市中正區延平南路5號(順益台灣美術館3F特展室)

官方網站|https://shungye-art.org/

電話|02-2381-8322

開幕直播|2021/8/10(Tue.)14:00鎖定順益台灣美術館Facebook粉絲專頁