網美必拍石斛蘭瀑布毀了！白河百年龍眼樹倒塌　主人嘆：真可惜

▲台南連日豪雨，於白河區洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀傳出災情，附植天宮石斛蘭種的百年老龍眼樹倒伏。（圖／翻攝自吳如福臉書）

記者林悅／台南報導

台南連日豪雨，於白河區洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀傳出災情，當地居民吳先生投入蘭花種植，將天宮石斛蘭種在家中的百年老龍眼樹上，因為多株栽種一起，石斛蘭在4月花期同步開花時，萬朵群花盛開呈現有如瀑布傾瀉而下的壯觀景象，但因連日豪雨造成龍眼樹倒伏，讓美景受損。

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白河區洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀，是由當地居民吳如福在自家庭院前種植，多年前將天宮石斛蘭，種在家中的百年老龍眼樹上，因為係多株栽種一起，石斛蘭在4月花期同步開花時，萬朵群花盛開呈現有如瀑布傾洩而下的壯觀景象，這幾年更在網路爆紅，吸引許多遊客慕名而來，成為白河地區的旅遊景點。

惟近來因颱風帶來的西南氣流影響，台南地區連日強降雨，白河地區雨勢驚人，造成龍眼樹不幸在強風豪雨中倒伏，連帶讓石斛蘭瀑布景觀受損。

栽種者吳如福在臉書PO出龍眼樹倒塌的照片，直呼「好可惜！」，據了解，雖然倒塌的第2株龍眼樹上附生石斛蘭僅栽種5、6年，但預計明年會開得更漂亮，目前吳如福設法保留龍眼樹，先在根部覆土完全包覆，蓋上防水布，如能順利存活，再將石斛蘭附生上去，重塑石斛蘭瀑布美景。

▲位於台南白河區洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀，是由當地居民吳如福，將天宮石斛蘭種在家中的老龍眼樹上，每年花期同步開花，萬朵群花盛開呈現有如瀑布傾瀉而下的壯觀景象。（圖／台南市政府提供，下同）

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