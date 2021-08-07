　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊藤美誠打敗中國秘訣曝光　虎媽每晚耳邊洗腦！她抱怨：是魔鬼

▲▼伊藤美誠東奧桌球女單銅牌 。（圖／路透）

▲伊藤美誠在東奧集滿「金、銀、銅」3面獎牌，還首次打敗中國，成為日本桌球界的新希望 。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本年僅20歲的桌球女將伊藤美誠，日前在混雙金牌戰中與搭檔水谷隼聯手擊敗中國後一炮而紅，同時也在東京奧運集滿「金、銀、銅」3面獎牌，成為日本桌球界的新希望。日媒認為，伊藤美誠有今日的成就跟從小就接受「虎媽」伊藤美乃莉嚴格的訓練有關。

綜合日經新聞等外媒報導，伊藤美誠的父母都是桌球選手，因此她很小就開始接觸到了桌球，甚至在2歲時就展現出驚人的桌球天賦。為了將女兒培育成下一代王牌選手，母親伊藤美乃莉在伊藤美誠很小的時候就退役，身兼嚴母與教練2個角色，為女兒量身打造「魔鬼訓練營」，親自磨練伊藤美誠的球技。

▲▼伊藤美誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊藤美誠自小就接受桌球訓練。（圖／達志影像／美聯社）

在伊藤美誠立志要走上桌球路後，她每天都被母親逼著進行地獄式訓練。在讀幼兒園的時候，伊藤美誠必須在上學前先進行上午訓練，中午回家吃飯午睡後，就必須從下午4點開始進行下午訓練到晚餐時間。如果當天的表現未能達到母親的期望，伊藤美誠就不能開飯，要繼續訓練下去，因此到晚上8、9點才吃晚餐幾乎是伊藤美誠的日常。

在吃完晚飯後，伊藤美誠還必須進行夜間訓練，有時深夜發現有技能沒練完，伊藤美乃莉甚至會將女兒叫醒，要求她完成「作業」。報導稱，伊藤美誠從4歲到10歲的7年間，每天的訓練時間長達7小時之多，即使感到疲累，她也只能躲到廁所打哈欠，否則就會換來母親的痛罵。母親嚴格的訓練讓年幼的伊藤美誠難以接受，以至於她後來在電視台的採訪中忍不住抱怨，「媽媽已經不能算是媽媽，我都想叫她魔鬼了」。

伊藤美誠長大後，伊藤美乃莉特別制定了「獎金表」，試圖以此刺激女兒進一步增強球技。除了金錢獎勵外，伊藤美乃莉也經常為女兒精神喊話。她會在伊藤美誠入睡後觀察女兒的睡眠狀態，當伊藤美誠進入淺眠模式時，她就會附在女兒的耳邊洗腦，「記住，只有你才能戰勝中國隊，你的目標就是要超越中國隊」。

在虎媽的「斯巴達式教育」下，伊藤美誠奪得了非常優秀的成績，她在2011年以10歲大的年紀拿下全日本乒乓球錦標賽的冠軍，刷新福原愛創下的最年輕冠軍紀錄，並在15歲的時候與福原愛、石川佳純一同出賽，榮獲團體賽銅牌。回顧自己目前的桌球生涯，伊藤美誠也曾在日本節目上含淚對母親表示感謝，因為沒有母親的嚴格訓練，她根本難以攀上世界巔峰。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
獨／南拳媽媽前成員爆「左耳聽不到」！　認嚴重耳鳴「被逼退休」
1500萬只求「穩定領股利」　內行強推1檔：贏過很多熱門股
小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親揭愛妻近況
快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課
第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失
88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要
「花錢驗預售屋」家人狂轟浪費錢　過來人經驗談：多省60萬
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞馬遜超霸氣！豪擲5600萬鼓勵員工接種　打疫苗就能抽汽車現金

馬不配合猛倒退！選手賽場爆哭　教練「突揍一拳」遭撤銷奧運資格

澳選手失控東奧之旅！不甩禁足令、跳破紙板床　回國班機爛醉鬧事

藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

NASA徵才！在火星展開1年模擬任務　「超嚴格條件」曝光

美國男子被火車輾斃　哥哥、弟弟1星期後「同地點」也被撞死

代表國家出賽卻難維持生計！　英選手「拍賣東奧紀念品」募資參賽

名古屋市長就愛「癡漢咬」！啃女選手金牌前　還曾喇舌金神獸

馬匹耍賴不配合！　東奧奪金熱門「馬術0分」當場爆哭

加拿大足球首摘金！「國腳隊長」破世界紀錄：成史上進球最多球員

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

孕媽挺肚！產前10天1英里跑5:25 產後6個月闖奧運資格賽「破紀錄」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

文姿云曾因「蠍子踢」遇頻死險境！　揭奪牌辛酸：借錢去比賽

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

亞馬遜超霸氣！豪擲5600萬鼓勵員工接種　打疫苗就能抽汽車現金

馬不配合猛倒退！選手賽場爆哭　教練「突揍一拳」遭撤銷奧運資格

澳選手失控東奧之旅！不甩禁足令、跳破紙板床　回國班機爛醉鬧事

藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

NASA徵才！在火星展開1年模擬任務　「超嚴格條件」曝光

美國男子被火車輾斃　哥哥、弟弟1星期後「同地點」也被撞死

代表國家出賽卻難維持生計！　英選手「拍賣東奧紀念品」募資參賽

名古屋市長就愛「癡漢咬」！啃女選手金牌前　還曾喇舌金神獸

馬匹耍賴不配合！　東奧奪金熱門「馬術0分」當場爆哭

加拿大足球首摘金！「國腳隊長」破世界紀錄：成史上進球最多球員

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

最終關鍵兩場對中信　統一先發全押洋投

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親曝「父親節不慶祝」揭愛妻近況

歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

台20線左鎮路段山坡土石及樹木滑落　公路總局搶修雙向通車

豪雨狂炸！全台15座水庫洩洪　屏東一級淹水警戒

快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課

胡智為下周完成體檢　餅總：採用漸進式訓練

國際熱門新聞

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

地表最強小國！東奧5人出賽贏3獎牌

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

金正恩患多重成人疾病　金正男好友：10年內恐下台

Google翻譯救了她！白俄女將靠它在日本找救星

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

加拿大奪牌王酸老師：謝謝你叫我別游泳

即／東京電車無差別砍人　9人傷

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

東京地鐵隨機砍傷9人　嫌犯逃進超商就逮：我累了

史上最強台灣隊　日媒：像在自家主場比賽

教練狂羞辱選手：真丟人　韓網炸鍋出征了！

更多熱門

相關新聞

4選手出席東奧閉幕　陳傑掌旗

4選手出席東奧閉幕　陳傑掌旗

東京奧運將在8日落幕，中華隊多項賽事寫佳績，獎牌數更創下歷史紀錄，明天閉幕儀式將有4名選手出席，以中華隊田徑為主，包括陳傑、楊俊瀚、鄭兆村、黃士峰，其中陳傑擔任掌旗官。

莊智淵改名了！他「1舉動」嚇歪發文求救

莊智淵改名了！他「1舉動」嚇歪發文求救

同志父給滿滿愛&支持　他從孤兒變身東奧選手

同志父給滿滿愛&支持　他從孤兒變身東奧選手

不硬拚國光獎金　徐薇淩透露想法

不硬拚國光獎金　徐薇淩透露想法

中國女子400接力暌違21年再進奧運決賽

中國女子400接力暌違21年再進奧運決賽

關鍵字：

東京奧運東奧東奧日本桌球伊藤美誠日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

吳亦凡回加拿大恐遭「化學閹割」！

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面