台南安平開台天后宮祈雨圓滿　黃偉哲恭請「商羊」歸位大典

▲台南安平開台天后宮7日清晨6時許，恭請「商羊」神鳥返回天庭，市長黃偉哲擔任主祭官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮於今年4月底辦理祈雨大典，迎請「商羊」神鳥來到人間幫忙降雨，台今台灣各地雨水相當豐沛，水庫均已達到滿水位，算是功德圓滿，廟方經過擲笅請示後，於7日清晨6時許，將「商羊」之神鳥恭請返回天庭，儀式由市長黃偉哲擔任主祭官。

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台灣於2020起至2021年春季旱象嚴重，安平開台天后宮主委盧友禮求筶於主祀天上聖母悲憫眾生應允祈雨；於今年4月29日（農曆3月18日）由台南市長黃偉哲主持「雩祭」，禮聘台南安平道壇王浤儒道長主法進行祈雨古禮，台南市37區各大廟宇，共同祈疏，引動「商羊起舞」，感謝天恩「商羊」神鳥帶來水氣，雨水陸續進帳，水庫豐盈後， 於8月7日清晨6時（農曆6月29日卯時）進行叩謝神恩，以三獻之禮虔誠恭送「商羊」歸位，雩祭圓滿禮成。

儀式由市長黃偉哲擔任主祭官，陪祭官有天后宮主委盧友禮、民政局長姜淋煌、安平區長賴青足、市警第四分局副分局長潘顧天等人。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，4月29日奉請主祀天上聖母、四海龍王之首東海龍王、水仙尊王屈原大夫等三聖臨壇，代為轉達蟻民向玉皇上帝祈願祈雨，並誦唱《太上洞淵說請雨龍王經》，當日即興雲佈雨，更於5月中旬後陸續迎來連日降雨，緩解缺水旱象，6月起～彩雲、烟花、盧碧等颱風擦身而過，帶來大量雨水，全台受到雨水滋潤，台南的南化水庫在7月份開始，水庫自然溢洪，接著曾文水庫、烏山頭水庫洩洪，8月初各水庫都達到接近百分之百的蓄水量。

盧友禮主委指出，4月29日舉行「雩祭」，重要的商羊起舞科儀，經道法啟發靈動後，「商羊」神鳥隨侍於主祀天上聖母座下至今。為了叩謝天恩，將水氣豐盈大地、充滿水庫，因此7日清晨6時進行雩祭圓滿叩謝神恩大典，再邀請市長黃偉哲等人代表全民向上天謝恩，禮送「商羊」循水歸位，雩祭圓滿完成。

整個儀式結束後，再由廟方主委盧友禮、民政局長姜淋煌、安平區長賴青足等共同將「商羊」神鳥恭請出廟，並由道長王浤儒迎至鹽水溪出海口，循水道回天庭。

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