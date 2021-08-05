偷穿「憲兵上尉軍便服」！陸軍中士爽拍激戰片　過程全都傳上網

▲呂姓中士將歡愛影片上傳到網路。（圖／示意圖，無關本案 ／pexels）

記者林昱萱／新北報導

一名呂姓陸軍中士日前和他人借了憲兵上尉的軍便服後，穿著該身上尉軍便服，在某處私自拍攝裸露、自慰、性交的照片、影片，而呂男完事後，甚至還將該影照上傳到社群軟體上，誇張的行徑遭查獲後，被依法判拘役55日，得易科罰金、緩刑2年。

判決指出，呂男是陸軍中士，但他卻基於公然冒用軍人服飾、官銜及散布猥褻圖片、影像之犯意，向朋友借用懸掛上尉軍階的憲兵軍便服後，穿著上開軍便服，拍攝其裸體、勃起、自慰、性交等客觀上足以刺激、滿足性慾，引起一般人羞恥或厭惡感知照片、影片，接著還將上開影照上傳到社群軟體twitter，供不特定人瀏覽。

法官審酌，呂男拍攝影片、照片當時是在陸軍某地區擔任中士，而其明知其軍種並非憲兵、亦非上尉軍階，竟然公然冒用上尉徽章，意圖混淆視聽，讓人誤信其身分，甚至還穿軍服拍攝、散布猥褻照片、影片供人觀覽，此舉顯然已經敗壞社會風氣，所為殊非可取，但審酌其無前案紀錄、素行良好，考量其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機等、犯罪手段、犯後態度良好等一切情狀之後，依以網際網路方法張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處他拘役55日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年，並應於判決確定後6個月內向公庫支付新臺幣3萬元。