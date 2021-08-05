賊星該敗　男子騙走2支蘋果手機變賣時被警緝獲

▲台南市警四分局警方，查獲涉嫌詐欺他人高價手機變賣圖利的黃姓男子，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

31歲黃姓男子以暱稱向被害人陳女誆騙面交2支蘋果手機，得手後馬上前往通訊行變賣1支，得款2萬3千元，事後再度前往變賣第2支時，被市警四分局警方緝獲，追回2支手機贓物，全案除依詐欺罪嫌送辦外，並將手機發還被害人。

台南市警四分局華平派出所，8月3日接獲陳姓女子報案稱，當日中午於臉書社群上販賣2支IPHONE 12 PRO手機（價值6萬元），隨即有一名臉書帳號暱稱「李X歡」之人與被害人聯繫並表示要購買，2人約在台南市安平區1處民宿面交，陳害人不疑有他，一路從高雄騎機車北上台南來交易，沒想到竟被騙走2支IPHONE 12 PRO手機，即至華平派出所報案請求協助。

經警方初步了解，被害人陳女與暱稱「李X歡」之男子於民宿見面試完手機後，對方謊稱拿手機去給妹妹後，順便拿取價金回來給被害人，被害人在民宿裡苦等不到該男子將價金取回，撥打電話又聯繫不上，被害人驚覺遭受詐騙後報案。

警方查出，該名「李X歡」為31歲黃姓男子，3日拿完手機後在晚上7時許就搭乘計程車離開，華平所受理員警陳暐翔、吳哲維調閱監視器，發現黃男於手機通訊行附近下車步行離開，陳等2員研判應是要賣手機換現金，果然查出黃男已經在通訊行店內以新台幣2萬3千元的價格賤賣其中1支手機，依據經驗判斷應該會再回到原店兜售另1支手機。

通訊行老板得知被害人狀況也很同情，表示願意協助警方，除了在LINE群組提醒同業注意外，並表示如對方再回店兜售會立即通報警方。黃男果然於4日下午1時許，又再度回到同家通訊行欲變賣另一支手機，店家發現後立即通報華平派出所警方前往現場，將黃姓男子帶所偵辦，被害人陳女原本以為手機拿不回來要認賠6萬元，得知警方將手機找回來後，十分開心的從屏東北上台南領回手機，也非常感謝警方的幫忙。全案依詐欺罪嫌送辦。

市警四分局長甘炎民表示，四分局與安平地區店家平時互動密切，並建立治安通報系統，一旦發現可疑人士會通報警方到場查處，民眾若有發現可疑人物亦請立即撥打110或通報警方查處，共同守護安平地區治安。



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