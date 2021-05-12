　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南工廠300公斤鋼材被偷　竊賊右胸「日本武士」刺青露餡

▲台南市警三分局和順派出所偵辦工廠鋼材等失竊案，查出涉案人車及身上有「日本武士」刺青特徵，循線將60歲郭嫌緝獲，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局和順派出所偵辦工廠鋼材等失竊案，查出涉案人車及身上有「日本武士」刺青特徵，循線將60歲郭嫌緝獲，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局和順派出所5月10日晚上9時許，接獲吳姓民眾報案，表示上工時發現位於安南區長和路工廠的鋼材300公斤及鋁門窗均遭不明人士竊取，損失金額約新臺幣1萬元，警方查監視器發現涉案犯嫌人車及身上有「日本武士」刺青特徵而循線將60歲郭嫌緝獲，依竊盜罪嫌送辦。

三分局和順派出所警員呂俊憲、吳昊叡受理報案後，積極調閱該處及週邊路口監視器，發現竊犯係1部自小貨車前往犯案，惟初步鎖定車輛之車主，明顯與監視器畫面內竊嫌不同人，案情一度陷入膠著，所幸警方調閱路口監視器查看該車近期行蹤，發現該車均於台南仁德地區一帶行動，經所長林祿廸研判後，於11日凌晨1時許帶同警員吳昊叡至仁德地區搜找，果然於高鐵高架橋下附近巷弄找到該車，更在附近住家順利找到郭姓犯嫌（男，60歲，竊盜紀錄），全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

▲台南市警三分局和順派出所偵辦工廠鋼材等失竊案，查出涉案人車及身上有「日本武士」刺青特徵，循線將60歲郭嫌緝獲，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據瞭解，郭嫌60歲，是名工地工人，由於經濟狀況不佳，且兄長罹病需要用錢，見近期鋼鐵價格上漲，進而鋌而走險犯案；郭嫌認為該處因外環道施工封閉，不僅隱密且人煙稀少，不易被發現，不料氣候炎熱且鋼材極重，搬到一半便受不了脫掉上衣，警方眼尖認出犯嫌右胸口紋身，是少見的「日本武士頭像」，讓郭嫌百口莫辯坦承犯案。被害失主得知警方未滿4小時便迅速逮獲嫌犯，佩服安南警辦案效率，並感謝警方對民生竊案如此重視，漏夜未眠緝獲犯嫌。

市警三分局表示，竊賊往往都會找尋不易被抓到的目標下手行竊，民眾唯有對自身財物多一份保護及安全防範，才能減少被害（竊）機會，若發現住家附近有可疑人、事，請撥110報案，警方會派員前往查處，希望在警民合作下共創和樂、平順的居家環境。

童話獨角獸、童話美人魚兩款任選

ET快訊
快訊／陳時中：今天可能進入「第三級」　突向立院告假
快訊／台78自撞車禍！　2人死亡
快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　校園全部不開放
快訊／基隆也爆確診者！陳時中未否認　坦言社區隱形傳播鏈「不只
陳時中不願面對的真相！　揭密「雙北社區感染」不明感染源風暴
宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／78快速道斗南匝道死亡事故！自小客自撞　車上2男雙亡

台南工廠300公斤鋼材被偷　竊賊右胸「日本武士」刺青露餡

男載家人闖紅燈就醫！高雄鴿護送還不開單霸氣說：「沒事就好」

民進黨彰化黨部爆黑化！主任、評委暴打雞農　擁62子彈遭判刑

多劈健身名師合體「單車女神」影片曝光　鹹濕截圖全流出

健身名師「偽單身吃4女」　連鎖千金淪小三！起底竟是知名女星同學

報案正妹像楊冪！「男警嬉笑猜年紀」影片被流出　所長火速下台

這款玩命老爸！為躲通緝竟載2歲稚女撞警　不甩制止3聲槍響後自摔

牛郎凌虐同事拍裸照　北市酒店大掃蕩！紅牌辣腿全曝光

快訊／高雄狂徒拿鐵鎚「砸交警後腦」！深夜渾身酒氣落網　涉殺人未遂

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

快訊／78快速道斗南匝道死亡事故！自小客自撞　車上2男雙亡

台南工廠300公斤鋼材被偷　竊賊右胸「日本武士」刺青露餡

男載家人闖紅燈就醫！高雄鴿護送還不開單霸氣說：「沒事就好」

民進黨彰化黨部爆黑化！主任、評委暴打雞農　擁62子彈遭判刑

多劈健身名師合體「單車女神」影片曝光　鹹濕截圖全流出

健身名師「偽單身吃4女」　連鎖千金淪小三！起底竟是知名女星同學

報案正妹像楊冪！「男警嬉笑猜年紀」影片被流出　所長火速下台

這款玩命老爸！為躲通緝竟載2歲稚女撞警　不甩制止3聲槍響後自摔

牛郎凌虐同事拍裸照　北市酒店大掃蕩！紅牌辣腿全曝光

快訊／高雄狂徒拿鐵鎚「砸交警後腦」！深夜渾身酒氣落網　涉殺人未遂

彰化防疫升級！端午龍王祭縮小規模　學校暫停開放畢典取消

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／78快速道斗南匝道死亡事故！自小客自撞　車上2男雙亡

力挺台灣參加WHA！美國務院東亞局推文　籲「讓台灣幫忙」

白內障要放到熟了再手術？　醫生破解迷思

快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　新北校園全部不開放

股匯雙殺！新台幣早盤貶值逾1分　來到27.97元

台南工廠300公斤鋼材被偷　竊賊右胸「日本武士」刺青露餡

474家上市櫃股東會人數需控管　室內不得超過100人！

台中魚市場搬2.05億　吃下中部最大婚宴廣場停車場

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

社會熱門新聞

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

午夜牛郎涉暴力逼債　警臨檢驚見逆天長腿

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

高雄狂徒鐵鎚襲警　深夜被警逮捕

多劈姦情被戳破　溫柔猛男現猙獰真面目

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

高雄警遇襲畫面曝光！恐怖男突鐵鎚砸頭

驚！11歲少女遭爺爺性侵　奶奶阻止竟喊：等她長大再碰

更多熱門

相關新聞

3賊缺錢買毒潛茶行偷百萬普洱 火速變賣

3賊缺錢買毒潛茶行偷百萬普洱 火速變賣

北市大安區一家茶行，在4月中旬遭3名竊賊從後巷攀爬窗戶，並從上鎖的門窗潛入，涉嫌偷走價值上看百萬的普洱茶，店家發現後氣得報警，警方調閱監視器發現3名竊賊騎乘機車逃逸，最後分別在3人住處抓人並起獲毒品。

即／三總爆內神通外鬼　A口罩轉賣造假詐350萬

即／三總爆內神通外鬼　A口罩轉賣造假詐350萬

高中生自行車被偷　Google街景助攻揪出金髮男

高中生自行車被偷　Google街景助攻揪出金髮男

職業賭場藏匿民宅安南警查緝

職業賭場藏匿民宅安南警查緝

安南警識破障眼法逮29名賭客法辦

安南警識破障眼法逮29名賭客法辦

關鍵字：

日本武士鋼材變賣安南警

讀者迴響

熱門新聞

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

午夜牛郎涉暴力逼債　警臨檢驚見逆天長腿

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

基隆也傳確診者！陳時中未否認

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面