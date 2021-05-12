台南工廠300公斤鋼材被偷　竊賊右胸「日本武士」刺青露餡

▲台南市警三分局和順派出所偵辦工廠鋼材等失竊案，查出涉案人車及身上有「日本武士」刺青特徵，循線將60歲郭嫌緝獲，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局和順派出所5月10日晚上9時許，接獲吳姓民眾報案，表示上工時發現位於安南區長和路工廠的鋼材300公斤及鋁門窗均遭不明人士竊取，損失金額約新臺幣1萬元，警方查監視器發現涉案犯嫌人車及身上有「日本武士」刺青特徵而循線將60歲郭嫌緝獲，依竊盜罪嫌送辦。

三分局和順派出所警員呂俊憲、吳昊叡受理報案後，積極調閱該處及週邊路口監視器，發現竊犯係1部自小貨車前往犯案，惟初步鎖定車輛之車主，明顯與監視器畫面內竊嫌不同人，案情一度陷入膠著，所幸警方調閱路口監視器查看該車近期行蹤，發現該車均於台南仁德地區一帶行動，經所長林祿廸研判後，於11日凌晨1時許帶同警員吳昊叡至仁德地區搜找，果然於高鐵高架橋下附近巷弄找到該車，更在附近住家順利找到郭姓犯嫌（男，60歲，竊盜紀錄），全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

據瞭解，郭嫌60歲，是名工地工人，由於經濟狀況不佳，且兄長罹病需要用錢，見近期鋼鐵價格上漲，進而鋌而走險犯案；郭嫌認為該處因外環道施工封閉，不僅隱密且人煙稀少，不易被發現，不料氣候炎熱且鋼材極重，搬到一半便受不了脫掉上衣，警方眼尖認出犯嫌右胸口紋身，是少見的「日本武士頭像」，讓郭嫌百口莫辯坦承犯案。被害失主得知警方未滿4小時便迅速逮獲嫌犯，佩服安南警辦案效率，並感謝警方對民生竊案如此重視，漏夜未眠緝獲犯嫌。

市警三分局表示，竊賊往往都會找尋不易被抓到的目標下手行竊，民眾唯有對自身財物多一份保護及安全防範，才能減少被害（竊）機會，若發現住家附近有可疑人、事，請撥110報案，警方會派員前往查處，希望在警民合作下共創和樂、平順的居家環境。

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