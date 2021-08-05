全台疫苗接種涵蓋率34.7％　接種不良事件4624件、死亡564件

記者蔡文鈴／台北報導

衛福部今（5）日赴行政院進行「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，目前全國疫苗接種劑次人口比達到36.5％，疫苗接種人口涵蓋率34.7％，接種AZ、莫德納後產生不良反應死亡人數總計564人。

衛福部報告指出，截至8月4日晚間8點為止，疫苗接種劑次人口比達到36.5％，疫苗接種人口涵蓋率34.7％，醫事人員接種率93.1％，65歲以上長者接種率73.3％，疫苗已配發881萬8420劑，已使用791萬4892劑，使用率89.8％。

接種後不良事件通報統計，截至8月4日早上10點為止，AZ疫苗接種劑量554萬2878，死亡447件，莫德納接種劑量303萬7350，死亡87件，總計不良事件4624件、死亡事件564件。

衛福部表示，全球Delta變異株流行快速擴大，致使國際疫情日趨嚴峻，甚至是疫苗覆蓋率較高的國家，如以色列、英國及美國等，其確診、重症及死亡數亦不斷攀升，我國邊境須持續嚴管，並強化入境人員監測機制，以全面防堵變種病毒進入社區。

衛福部提醒，新冠肺炎公費疫苗預約平台自今日上午10時起至8月7日中午12時止開放符合第五輪資格者進行預約接種，請民眾儘速上網完成預約、屆時亦準時前往接種；同時再次呼籲民眾，接種疫苗後須持續落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護措施，才能有效降低感染風險、保護全家人的健康。

▼全國疫苗接種狀況。（圖／衛福部提供）

