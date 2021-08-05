「像保時捷與三輪車」曾對小戴有敵意！戴姊坦白：最後悔做這事

▲片中戴資穎與親姊戴靖潔可愛互動，可以看出兩人好感情。（圖／翻攝自YouTube／麥當勞官方頻道）

網搜小組／鄺郁庭報導

世界球后戴資穎返台後，公開了先前和親姊戴靖潔一起拍攝的廣告片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》，也算是她首支紀實片。影片中，戴靖潔突襲妹妹的訓練日常，在採訪中感性坦白，兩人差距就像保時捷和三輪車，被拿來比較，讓她曾一度對小戴有敵意，「但其實我滿後悔這件事情的。」

戴資穎首支紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》中，曝光戴靖潔羽球生涯中也曾取得甲組選手資格，更曾代表台北市立體育學院拿下羽球混雙銀牌。但在訪問中，她對著鏡頭坦言，妹妹從小就有羽球天分、實力，「我們差距就很大，就像保時捷和三輪車這樣。」

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▲▼戴靖潔片中分享自己對妹妹的想法。（圖／翻攝自YouTube／麥當勞官方頻道）

也因為被拿來比較，戴靖潔小時候跟妹妹相處不好，「過去被比較之後，可能對她就非常的有敵意，但其實我滿後悔這件事情的。」並承認自己打到甲組決定放棄後，總算鬆了一口氣，感性對妹妹告白「追著妳的背影奔跑，真的很累；從我放棄的那一刻，我就決定要好好的支持妳，一輩子，為妳加油！」

如今戴靖潔雖然退居幕後，但不管是日常訓練，或在各大賽場上所承受的疲累，她都是最了解戴資穎心中壓力的人，也因此成為小戴迎戰世界強敵時，最重要的依靠。在姊姊感性告白後，戴資穎更首次透過鏡頭，感謝姊姊一路上無私的陪伴與支持，更感謝爸媽讓她擁有一個獨一無二的姊姊。

影片中也呈現世界球后小戴的訓練菜單：每天訓練6小時、一週訓練5天、一天練400顆球、揮拍3000次。戴姊與小戴的訓練PK，不僅看見球后背後的努力，姊妹倆的革命情感更是讓人感動。