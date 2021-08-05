快訊／南北開戰「X men」！被柯P點名來切磋　陳其邁反擊了

▲高雄市長陳其邁與台北市長柯文哲為了X men的台北足跡史槓上 。（圖／記者吳奕靖後製）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁與台北市長柯文哲近日因「X men」群聚案槓上，柯文哲昨甚至點名要來切磋醫學。對此，陳其邁今（5）日回應，現在防疫期間最需要的是互助合作，而不是華山論劍。

對於被柯文哲點名切磋醫學，陳其邁在高雄市議會受訪表示，防疫裡面重要的是相互合作、相互補位，在進行疫調時候，會把手上發掘到的疫調結果，包含血清檢查等，透過CDC平台通報地方政府。高雄最近這些案例，有發現到該指標個案曾經到北部地區，通報CDC後，也發現出新北市一名個案，這就是一個中央地方家疫調互相補位、合作最好的例子。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁表示，現在防疫期間最需要的是互助合作，而不是華山論劍。他強調，「該個案7/1就曾經到台北市某飯店，因為這是屬於其他地方政府的事情，基於互助合作原則也立刻通報轉知，這是我們的工作。」

▲高雄特殊交友圈關聯性 。（圖／高雄市政府）

高雄市政府衛生局4日晚間9點多也發出新聞稿，表示針對「指標個案」疫調，7月1日上午於左營站搭乘高鐵抵達台北站後隨即聯繫台北地區A友人，並入住台北市某飯店與不特定接觸者聚會，於第三日至新北市B友人家中並於7月4日離開南下高雄。

同時，現在高雄市將疫調資料轉疾管署，通知新北市，新北市也在接獲通知後於7月31日匡列B友人採檢並確診。針對「指標個案」血清抗體包括IgG、anti-S、anti-N檢驗結果，研判感染時間應在三週以上；基於疫調、血清學檢查結果及流行病學分析判斷感染源為台北地區。高雄市針對接觸14天以上感染者除採檢快篩及PCR之外，評估有溯源疫調必要者都會加採血清學抗體檢驗結果，以進一步釐清可能感染時序。