他蛇行被檢舉　後行李廂驚見貝瑞塔+20萬！警驚呆：金ㄟ假ㄟ

記者黃宥寧／台北報導

北市士林員警日前接獲民眾報案，有輛小客車於承德路一帶蛇行，赴現場發現違停小客車。上前盤查發現45歲黃姓駕駛眼神閃爍，警方當場要求他下車受檢，更在小客車後車廂查獲貝瑞塔手槍1把、子彈7發及二級毒品安非他命2包等。警詢後，依違反槍砲條例、毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲士林警巡邏攔查蛇行黃姓駕駛，車上竟搜出毒品及貝瑞塔手槍1把。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃嫌3日下午15時因在承德路4段一帶沿路蛇行，路過民眾並立刻報警。警方火速抵達現場後，發現該小客車違停路旁，上前盤查後，發現黃姓嫌犯眼神閃爍且精神恍惚，後港所員警立即依警察職權行使法要求他下車受檢並出示相關證件。

▼員警盤查發現黃姓駕駛眼神閃爍精神恍惚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方將黃嫌小客車後車廂打開，查獲手槍，讓在場警驚呼「這金ㄟ啊係假ㄟ」進一步更查獲一袋20萬現金、貝瑞塔手槍1把(含彈匣)、子彈7發、第二級毒品安非他命2包(總毛重6.06公克)、第三級毒品愷他命1包(毛重1.43公克)、吸食器1組、行動電話1支及筆記型電腦2台等物，當場以毒品現行犯將他逮捕，並落實搜身及戒護。

警詢時，黃男堅不吐實20萬現金用途，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦並建請羈押，另向上追查車上槍枝來源，並釐清有無涉及其他不法。

▼黃嫌自小客車後車廂有一袋20萬現金與槍械毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，士林分局呼籲疫情降級期間，警方維護治安毫不鬆懈，持續落實各項勤務，以保障人民安全，避免不法分子危害社會，另外更呼籲民眾踴躍檢舉改造槍械工廠及持有槍械等不法行為，分局將持續展現強勢作為，積極查緝是類案件，杜絕不法，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道 西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈 認罪獲緩起訴