　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他蛇行被檢舉　後行李廂驚見貝瑞塔+20萬！警驚呆：金ㄟ假ㄟ

記者黃宥寧／台北報導

北市士林員警日前接獲民眾報案，有輛小客車於承德路一帶蛇行，赴現場發現違停小客車。上前盤查發現45歲黃姓駕駛眼神閃爍，警方當場要求他下車受檢，更在小客車後車廂查獲貝瑞塔手槍1把、子彈7發及二級毒品安非他命2包等。警詢後，依違反槍砲條例、毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 士林攔查毒品犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警巡邏攔查蛇行黃姓駕駛，車上竟搜出毒品及貝瑞塔手槍1把。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃嫌3日下午15時因在承德路4段一帶沿路蛇行，路過民眾並立刻報警。警方火速抵達現場後，發現該小客車違停路旁，上前盤查後，發現黃姓嫌犯眼神閃爍且精神恍惚，後港所員警立即依警察職權行使法要求他下車受檢並出示相關證件。

▼員警盤查發現黃姓駕駛眼神閃爍精神恍惚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林攔查毒品犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方將黃嫌小客車後車廂打開，查獲手槍，讓在場警驚呼「這金ㄟ啊係假ㄟ」進一步更查獲一袋20萬現金、貝瑞塔手槍1把(含彈匣)、子彈7發、第二級毒品安非他命2包(總毛重6.06公克)、第三級毒品愷他命1包(毛重1.43公克)、吸食器1組、行動電話1支及筆記型電腦2台等物，當場以毒品現行犯將他逮捕，並落實搜身及戒護。

警詢時，黃男堅不吐實20萬現金用途，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦並建請羈押，另向上追查車上槍枝來源，並釐清有無涉及其他不法。

▼黃嫌自小客車後車廂有一袋20萬現金與槍械毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林攔查毒品犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，士林分局呼籲疫情降級期間，警方維護治安毫不鬆懈，持續落實各項勤務，以保障人民安全，避免不法分子危害社會，另外更呼籲民眾踴躍檢舉改造槍械工廠及持有槍械等不法行為，分局將持續展現強勢作為，積極查緝是類案件，杜絕不法，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

ET快訊
「像保時捷與三輪車」曾對小戴有敵意！　戴姊坦白：最後悔做這事
LIVE／盧碧籠罩台海「防大雨」　氣象局最新說明
英拳擊手「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八五大樓日租套房查「特殊交友圈」　通緝犯被揪出再添2竊案

83歲阿北拚了！要轉帳255萬申購新股壓寶　這2個人卻猛唱反調

網路簽賭債務不清　3煞「活活悶死下線」丟摩鐵被羈押

快訊／國道3號嚴重車禍！21歲男「暴雨中倒臥路邊」　單向車道封閉

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

新竹3歲男童慘摔成植物人　無照保母疑虐童但獲輕判2年定讞

騙媽祖廟靜坐…人夫壞壞小三拍裸照！反嗆正宮「技術不好」傷到鳥

大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

八五大樓日租套房查「特殊交友圈」　通緝犯被揪出再添2竊案

83歲阿北拚了！要轉帳255萬申購新股壓寶　這2個人卻猛唱反調

網路簽賭債務不清　3煞「活活悶死下線」丟摩鐵被羈押

快訊／國道3號嚴重車禍！21歲男「暴雨中倒臥路邊」　單向車道封閉

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

新竹3歲男童慘摔成植物人　無照保母疑虐童但獲輕判2年定讞

騙媽祖廟靜坐…人夫壞壞小三拍裸照！反嗆正宮「技術不好」傷到鳥

大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

IKEA空氣清淨機「2千元有找」台開賣　11公分超薄美型CP值爆了

盧碧在廣東汕頭登陸　當地學校停課、高鐵停運

黃筱雯東奧拳擊奪銅　父親三度入獄　成功打破家族魔咒

情人節訂起來！淡水「七夕主題房、望高樓看夜景」河畔餐廳吃牛排

八五大樓日租套房查「特殊交友圈」　通緝犯被揪出再添2竊案

吳亦凡爆「囚禁被狂毆」影片瘋傳！　進警局剃光頭照外洩…真相惹怒網

游錫堃不捨陳水扁生涯低潮　「只要不違法就一定要去」

快訊／萬華阿公店拼9月復業「新北八大何時解封」　侯友宜回應了

安南買氣勢如破竹！新重劃區地還沒標　房價就喊2字頭

83歲阿北拚了！要轉帳255萬申購新股壓寶　這2個人卻猛唱反調

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

快訊／國1中壢轉接道車禍　1男當場死亡

「你可以睡旁邊但不能碰我」　女大生收留同學反被性侵

即／高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸騎士

空軍少將索賄4500萬　竟把2600萬現鈔當冥紙燒了

即／製造假車禍擄殺通訊行甜姐兒　兇嫌從重量刑

即／受困火場找到了！新北10歲女童命危搶救

即／台中中區涵洞施工意外！　5工人無呼吸心跳搶救中

台大高材生不爽被退訓！網爆「情報員真實身分」被查水表

快訊／新北民宅大火「10歲女童搶救不治」

加拿大藥廠女老闆遭詐　警換算台幣驚：6千多萬

即／新北雙溪民宅竄火舌！10歲女童受困

「瘋狂飢渴」男聲押　國安局退訓上網討拍做這事

更多熱門

相關新聞

辣摸遭賓士男調戲　組安全帽堂口討公道

辣摸遭賓士男調戲　組安全帽堂口討公道

北市辣模黃女因想討回安全帽，並與褚姓友人約在士林區見面，豈料她不滿對方言語調戲，憤而聯繫柯姓友人並要求帶人一同到場，柯男承諾會帶人及兇器到場。黃女也將此事告知李姓男友，更成立「安全帽堂口」群組聯繫。褚男到場後，李男等人持兇器包圍，更將他的賓士車開走，並討30萬贖車。士林地檢署偵結，將黃女共5人依妨害自由提起公訴。

疫情下藥頭拚業績自製K盤送買家

疫情下藥頭拚業績自製K盤送買家

買毒遇盤查被丟包　警壓制搜出安毒+海洛因

買毒遇盤查被丟包　警壓制搜出安毒+海洛因

陽明山夜遊飆風再起！翹孤輪+甩尾暴增

陽明山夜遊飆風再起！翹孤輪+甩尾暴增

流氓藥師驗尿自清！釣出「呼麻歌手」2字回

流氓藥師驗尿自清！釣出「呼麻歌手」2字回

關鍵字：

毒品士林蛇行違反槍砲彈藥刀械管制條例毒品危害防制條後港所

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面