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快訊／郝龍斌今遞狀聲請停止高端EUA　籲各縣市別配合施打

▲▼前國民黨副主席郝龍斌今在律師葉慶元的陪同下，前往台北高等行政法院遞狀聲請撤銷衛福部決議高端疫苗EUA。（圖／記者湯興漢攝）

▲郝龍斌今在律師陪同下，前往台北高等行政法院遞狀聲請撤銷衛福部決議高端疫苗EUA。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

前台北市長郝龍斌及前衛生署署長楊志良繼於2日向行政院提出訴願後，今（4日）上午正式至台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權處分；他呼籲各地方首長，要勇於制衡衛福部的違法決定，暫停配合中央施打高端疫苗。

郝龍斌批評，衛福部長陳時中昨天公開承認，因為高端疫苗尚未進行第三期臨床試驗，所以政府完全沒有高端疫苗防護力的資料。衛福部用世界衛生組織、美國FDA、歐盟藥政機關都不承認的「免疫橋接」技術，給予防護力不明的高端疫苗緊急授權，是「義和團式的草菅人命」，呼籲台北高等行政法院應該勇於挺身而出，停止顯然違法的緊急授權處分。

郝龍斌強調，如果他現在還是台北市市長，一定會指示台北市衛生局，在高端疫苗提出第三期臨床試驗的期中報告以證明疫苗的防護力之前，暫停配合中央政府施打高端疫苗的計畫，以保障市民的健康，他呼籲各地方首長，要勇於制衡衛福部的違法決定，暫停配合中央施打高端疫苗。

郝龍斌強調，民眾需要施打的是安全、有效的疫苗，但是從衛福部公布的資料中不但無法取信於民，反而讓人更加憂心，他呼籲衛福部懸崖勒馬，不要辜負民眾的信任，不要拿百姓健康開玩笑。

郝龍斌指出，在食藥署公布7月18日對高端疫苗EUA審查會議實錄中，有多位專家點出該疫苗對變異病毒株抗體效價降低，並有專家認為審查資料缺乏T細胞，對製程提出疑義。

郝龍斌質疑，這麼多專家提出質疑，為什麼最後衛福部還是強渡關山，強硬通過欠缺防護力資料的高端疫苗？為什麼在衛福部通過緊急授權之前，就已經同意高端開始製造疫苗？難道幫助高端履行40.3億元的疫苗採購契約，比國民健康還來得重要？

郝龍斌委任律師葉慶元也指出，行政法院過往在環保案件，多次基於保護目的理論，允許可能因為環境影響評估決定受害的人民，提起訴訟，並聲請停止執行。

葉慶元指出，高端疫苗的防護力不明，政府如果對民眾施打欠缺防護力的疫苗，不但無法保護接種疫苗的民眾免於感染新冠肺炎，甚至會形成防疫的缺口，這顯然會對於國民健康造成難以回復的損害。葉慶元律師呼籲台北高等行政法院儘速開庭，聽取雙方的意見，並停止顯然有違法疑義的緊急授權處分。

▼郝龍斌今在律師陪同下，前往台北高等行政法院遞狀聲請撤銷衛福部決議高端疫苗EUA。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前國民黨副主席郝龍斌今在律師葉慶元的陪同下，前往台北高等行政法院遞狀聲請撤銷衛福部決議高端疫苗EUA。（圖／記者湯興漢攝）

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