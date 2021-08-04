BNT通過EUA！到貨現曙光　專家建議給青少年、AZ混打第二劑





▲輝瑞BNT疫苗通過國內EUA。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

永齡、台積電、慈濟幫忙採購輝瑞BNT疫苗1500萬劑，指揮中心指揮官陳時中昨簽核通過BNT的緊急使用授權（EUA），代表疫苗可以輸入進口，對於國內近期疫苗供貨吃緊的情況更可望改善。專家建議，BNT疫苗抵台之後，除了作為提供青少年使用，可做為混打使用，提供第一劑打AZ的民眾打第二劑，保護效力更高；也就是說，未來AZ到貨繼續衝第一劑覆蓋率，BNT則銜接混打第二劑。

根據指揮中心昨日公布最新資料，到8/2為止，國內新冠疫苗累積接種840萬人次，其中接種AZ接種539萬，莫德納接種301萬，疫苗人口涵蓋率 34.07%，劑次人口比 35.79 (劑/每百人)。

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永齡、台積電、慈濟幫忙採購輝瑞BNT疫苗1500萬劑，陳時中昨日於記者會中宣布，下午將簽署BNT疫苗的緊急使用授權（EUA），「郭董事長（郭台銘）很急，我們也積極處理這件事」。食藥署長吳秀梅今日受訪證實，已經完成簽屬，通過EUA。這也意味BNT可以輸入台灣，而先前傳出最快9月可以抵台。

過去這段期間新冠疫苗接種相當踴躍，這一個月來每天接種數都約20萬人，在疫苗登記預約平台上線後，第二輪開始每週（輪）接種100萬劑。疫苗消耗相當快速，但是到貨速度沒跟上，衛福部長陳時中日前也坦言國內面臨疫苗供貨吃緊問題。

而目前正在進行的第四輪疫苗接種，今天會將最新一批完成檢驗封緘AZ分配下去，等這輪接種完，AZ疫苗幾乎就所剩無幾；至於莫德納疫苗還有67.9萬，第五輪疫苗接種改提供莫德納51.9萬，該輪接種完，中央大概還掌握約4~5萬劑莫德納，接下來的疫苗接種供應，得視近期國際採購疫苗抵台情況，或高端國產疫苗數量累積情況。

BNT疫苗是目前唯一可以供12歲以上青少年接種的新冠疫苗，陳時中之前也提到，會留給學生先打；疾管署表示專案申請時也同時會將12~18歲族群納入使用對象。

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬受訪表示，BNT若到貨，建議可提供青少年以及第一劑接種AZ疫苗的民眾混打。這不代表不繼續衝高第一劑覆蓋率，他說，未來繼續到貨的AZ疫苗可以做為第一劑接種使用，之後銜接BNT作為第二劑，AZ+mRNA保護力效果會比AZ+AZ要高。不過相關運用，還是要看實際到貨情況來做安排。

根據我國人口統計，12歲至17歲年齡層人口約126萬人；而根據指揮中心資料，完成第一劑AZ疫苗接種，還在等待第二劑的民眾目前還有484萬人，估計兩類族群目前約600萬人。