林丹讚「小戴實力比較好」　但陳雨菲「贏在這1點」！網點頭認同

▲戴資穎、陳雨菲。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

戴資穎在東奧羽球女單金牌戰對上大陸選手陳雨菲，精彩的對戰過程，讓所有人看得心驚膽跳，可惜最後以些微之差落敗，拿下銀牌，對此，中國羽球選手「超級丹」林丹表示，戴資穎整體實力比陳雨菲好，但是陳雨菲展現出年輕人的韌性，堅持到最後一刻，發揮比過去更強大的實力，

曾拿下兩屆奧運羽球男單金牌的林丹表示，戴資穎已經非常努力了，要是以決賽來講的話，「戴資穎整體實力比陳雨菲還要好一點點，從過往的戰績也能看出」，不過陳雨菲表現出一股年輕人的韌性，「不到最後也不放棄的狀態，到最後面，陳雨菲把所有的東西都發揮出來」。

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▲中國羽球選手林丹。（圖／CFP）

林丹提到，奧運會就是這樣，能堅持到最後才是最重要的，「即便對手確實比你強大，你也能釋放更多你想像不到的能力，比過去還要強大的能力」，並大讚陳雨菲做的很棒，經過這次奧運的洗禮，陳雨菲已經成為中國羽球女單一姊。

對此，網友紛紛點頭認同，「兩邊其實很熟悉，就看臨場發揮」、「客觀啊，但就是沒拿金牌的運氣」、「比賽有輸有贏，雨菲醬表現比戴醬好一點點」、「事實啊，但是陳對於戴的研究太透徹了」、「陳當天的戰術就是穩紮穩打等失誤」、「陳決賽真的發揮不錯狀況好，拿金牌不僥幸」。