玩轉重慶／世界八大石窟「大足石刻」　修復靠「Ｘ光」診斷千手觀音

記者任以芳／重慶報導

重慶山城大足區擁有世界八大石窟之一的「大足石刻」（Dazu Rock Carvings）最早起源唐朝，一路歷經五代、宋時鑿造，明、清兩代也有開鑿。「大足石刻」不只是世界文化遺產，藝術價值極高。《ETtoday新聞雲》記者實記採訪，現存一尊南宋時期千手觀音，是大陸所有石窟石刻中，最接近千手觀音形象的造像。不過，因時間久遠佛手毀損，園區運用「X光」加上古法技術，歷時八年時間終於修復。

▲重慶大足石刻有上百年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

世界八大石窟之一「大足石刻」

1999年12月以寶頂山、北山、南山、石門山、石篆山「五山」為代表的「大足石刻」，摩岩造像有75萬尊、雕像5萬多尊、碑刻10萬多字，充分展現唐、宋時期石窟藝術風格。被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，是重慶唯一的世界文化遺產。其中，寶頂山摩崖造像規模最大又精美。

走進「大足石刻」以寶頂山摩崖造像規模最大又精美，每尊造像平均三、四層樓高，融合儒、佛、道形象，但大多以佛教為主，還有台灣十分少見的孔雀明王像。仔細觀察，每尊石刻都代表一個歷史故事，融合佛經裡說修行天界、六道輪迴、世間忠義孝道等，主旨勸世為善。

▼大孔雀明王造像十分少見。（圖／記者任以芳攝）

▲大足石刻千手觀音 。（圖／記者任以芳攝）

「Ｘ光診斷」修復千手觀音



「大足石刻」的千手觀音造像最出名，有如孔雀開屏鋪滿整座崖面。工作人員介紹，「千手觀音大約開鑿於南宋中後期，崖壁刻有830隻手。整尊造像集合雕塑、彩繪、貼金於一體。」

▲專家修復觀音手。（圖／大足石刻研究院提供）

觀音造像也以縱橫交錯布局，830隻手不會太過密集有視覺障礙，歷經幾代變化，佛手不停的掉落，園區進行優先保護，但石頭裏面結構無法看透，一度造成修復的困難。

「大足石刻」研究院院長黎方銀介紹，「我們就這個引進工業Ｘ光比人體的X光更厲害，這也是第一次讓工業Ｘ光在文物保護中發揮作用，把佛手的內部結構看得清清楚楚。」歷經八年時間，32000多個工作日終於修復完工。

▼古法人工修復觀音千手 。（圖／大足石刻研究院提供）

▲大足石刻觀音造像修復前後比對。（圖／大足石刻研究院提供）

科技監護保護「大足石刻」

「大足石刻」是開放式空間，長期裸露日曬雨淋，園區裡許多唐朝、宋朝的造像嚴重風化，難以恢復原貌。其他看起比較新石刻都是明清時期，得定期養護，有些洞穴必須做加固工程，嚴防地下水滲漏造成崩塌。

黎方銀也指出當下幾個困難點。第一、岩體不穩定會引起垮塌；第二、重慶是高酸雨區，對石刻的破壞非常大，防止水從岩體滲透出來；第三、風化也是全世界文物保護最難治理的環節；最後，文物本體金箔、顏色等物件自然脫落。

為了永續保存文物，「大足石刻」建立三大中心，石質文物保護技術研究中心，進行檢測實驗研究材料，預防性保護；監測中心隨時留意文物溫濕變化，治水工程技術也到達高水平治理。

▼大足石刻的臥佛長年遭酸雨、漏水侵蝕，近年已有方法解決。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶廣陽島標榜綠色生態。（圖／記者任以芳攝）

重慶「生態廣陽島」

近年，大陸政府開始對於歷史文物、環境保育進行整改。重慶的廣陽島就是最好例子，幾年前規劃的房地產，大規模的工程開發，使廣陽島的山水林田湖草慘遭不同程度的破壞。過度濫伐，水土質量甚至變成為紫色土，島內原生林徹底生病了。

重慶政府立刻喊停，重新進行水林田湖草生態修復。廣陽島綠色發展公司總經理王嶽介紹，「島上都是使用有機肥料，沒有參雜化學原料。就連島內唯一兩座廁所污水處理都是分開，絕對不會污染土地。」

幾過多年養護，資料顯示島內超過600種動植物，其中包括大陸國家一級保護鳥類1種，國家二級保護魚類1種，長江上遊特有魚類15種等。未來，廣陽島將對外開放觀光休憩，民眾也可以認地耕種，能成為重慶市生態後花園。

▼經過三年整治，重慶廣陽島恢復生態循環 。（圖／記者任以芳攝）