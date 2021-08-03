半年前限動被挖出！小戴246字嘆「偏偏挑那1%來看...」　網爆心疼

記者周亭瑋／綜合報導

「世界球后」戴資穎在東奧奪銀，替台灣拿下史上首面羽球女單銀牌，而小戴IG粉絲也狂漲，已破130萬人，就有網友PO出她半年前的限動，上面除了感嘆會在意網路言論，也正能量地自我鼓勵，一席話讓眾人心疼，直呼「酸民退散！」

網友在Dcard貼出截圖，表示在金牌戰後，看到許多鍵盤酸民酸小戴，於是想起半年前她發的這個限動，上面寫道「人很奇怪...喜歡你的人有99%，偏偏都會去挑那1%來看，然後在那邊想要改變他人的想法。」

短短一段話道盡無奈，不過小戴接著話鋒一轉，樂觀直呼「謝謝戴爸戴媽，總是給我很正面的教育，支持我的人不管我有沒有冠軍都會支持我，而鍵盤教練無論你做得好不好，他都會在。」

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▲小戴很正能量的自我鼓勵。（圖／翻攝自Dcard）

她也提到，「自己努力過後的結果，我完全可以接受。也謝謝相信我的人，我也會繼續相信自己。如果一個運動員這麼容易被打敗，我相信他沒辦法撐過這些年的訓練。」

最後，小戴更信心喊話，「別人不相信你沒關係，只要你相信自己，老天爺自然會給你最好的安排，即使有時候會向你開玩笑，但人生不就是如此，不管結果是什麼，都一樣要繼續努力前進。」

▲小戴努力奮戰到最後。（圖／路透）

對此，網友們除了不捨外，也紛紛留言鼓勵「小戴好棒，台灣永遠的驕傲」、「不管她今天打得如何我都喜歡她，我喜歡的是那個為了夢想拚盡全力的小戴」、「小戴就是我心目中的hero！而且很有禮貌完全沒有架子」、「運動員經歷過的一切，真的不是一般人能懂的」、「當她2017放棄世錦打世大運，我就知道我會粉她一輩子了」。

另外，有粉絲也現身解釋，小戴當時會發這篇限動的原因，「今年年初泰國羽球公開賽，前兩個冠軍賽都輸給馬琳，但小戴那時候身體不適有過敏，結果就被酸，但第三場冠軍賽她贏了！不管怎麼樣，她都打得很認真，身體不舒服也是盡力完成比賽，從中學習對手的招式，進化自己。」

▲小戴在頒獎時，神情有些落寞。（圖／路透）