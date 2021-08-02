高雄機場辦理中級救護技術員訓練　提升機場消防緊急救護能量

▲高雄國際機場辦理中級救護技術員訓練，2日舉行開訓儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

因應小港航空站隨時可能發生的緊急救護需求，航空站主任傅耀南超前部署，指示常年駐守高雄國際航空站消防隊隊長規劃中級緊急救護技術員培訓課程，以提升機場消防隊員的到院前緊急救護技能，委由全台唯一設置「到院前救護中心」專責辦理緊急救護訓練且獲頒國家品質標章認證的東港安泰醫院主辦，結合大仁科技大學消防安全學士學位學程、高雄市立小港醫院共同辦理這項期36天共計280小時的訓練，並在今(2)日舉行開訓儀式。

▼蘇清泉致詞。

高雄國際機場為南臺灣的主要聯外國際機場，以及國際客運出入吞吐地，也是臺灣第二大國際機場，每年可服務的國際線旅客容量高達1000萬人次，有緊急救護練需求。

參與開訓典禮的有高雄國際航空站孫翼中副主任，主辦醫院東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長、到院前救護中心盧毓宏主任，大仁科技大學郭代璜校長，高雄市政府消防局緊急救護科黃士純科長，高雄榮民總醫院急診醫學部黃豐締主任等人。

孫翼中副主任致詞感謝東港安泰醫院、大仁科技大學、高雄市立小港醫院、高雄榮民總醫院大力支持協助結合產官學界，共同提升高雄國際機場第一線人員專業技能讓旅客得以得到全面性的保障。

蘇清泉榮譽院長開訓致詞為參訓學員打氣，表示，這次訓練的特色除了醫院急診室實習及消防隊實習課程外，也強化法定及新興傳染病的通報、預防與控制，更針對新冠肺炎疫情，強化國際機場消防隊員防護處理專業能力，含空中救護及大量傷患與檢傷分類，血糖監測，靜脈管路的建立、靜脈滴注與注射等進階侵入性訓練，高雄國際航空站為南台灣重要國門，安泰醫療體系將全力支援，協助提升第一線專業人員本職學能，因應未來疫情解禁，報復性旅遊做好萬全準備。

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