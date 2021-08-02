「你帳戶涉洗錢」他嚇壞急匯20萬　警查來電號碼保住老本

▲楊男慌張前往郵局匯款。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市63歲楊姓男子2日上午接獲假檢警詐騙電話，稱其帳戶涉及洗錢案，要求楊男將20萬元存款轉入指定帳戶代為保管，楊男信以為真至金融機構匯款，行員察覺他神情有異向警方通報，經員警到場勸說後，查出電話號碼涉及多起詐諞案，才讓楊男確認為詐騙打消匯款念頭。

▲楊男收到偽造臺北地方法院傳票讓他心生害怕。（圖／大園警分局提供）

大園分局埔心派出所於上午接獲轄內金融機構通報，有一名男子臨櫃匯款20萬元，但行員詢問他用途及對方資訊，男子都支吾其詞且神情慌張，機警的行員察覺異狀，隨即通報警方到場。警員詹逸群、林彥寗獲報到場了解，男子堅稱20萬元是要匯給裝潢公司的費用，但卻連公司名稱都說不出來，員警只好不斷向楊男勸說，並請他提供對方的來電號碼，經查詢該號碼後，發現有多筆通報詐騙的紀錄，楊男這才驚覺受騙上當。

▲員警在旁苦勸並查出來電號碼涉及多起詐騙，才讓楊男醒悟遭詐騙。（圖／大園警分局提供）

楊男表示，他接到一通自稱是臺北地檢署人員的電話，指稱他疑似涉及洗錢案，且通知半年仍未到案說明，將依法凍結他的帳戶，要求他將存款匯入指定帳戶，交由專人保管調查資金流向，同時傳來一張刑事傳票的照片，上面記載了他的年籍資料，才會讓他一時慌張信以為真，也感謝警苦口婆心的勸導讓他保住這一筆錢。

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