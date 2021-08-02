水漾森林中迷途「驚恐度過一夜」！　搜救人員找到情侶檔護送下山

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

一對29歲的情侶檔昨(1日)自嘉義奮起湖森林鐵路入山，前往阿溪縱走，不料中途卻遇上大雨，在水漾森林中迷失方向，2人焦急透過電話求救，表示自己身上的食物都已經吃完，只能在山中紮營待援。警消獲報後立即組成搜救隊，今上午冒雨挺進山區，稍早已經接觸2人，初步觀察2人生命跡象穩定，沒有明顯外傷，目前一行人已經啟程，預計6小時候下返登山口。

▲情侶檔在水漾森林中迷途。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局昨下午1時許接獲南投縣消防局轉報，指出2名登山客在水樣森林間迷途，立即派員組成搜救隊入山搜索；初步了解，2人原欲從水樣森林下山，但無奈山區下起大雨，暴漲的溪流擋住去路，只得尋地紮營，雖然2人沒有受傷且意識清楚，但手機已經快要沒電，且身上攜帶的食物已經吃完，僅有紮營與禦寒裝備。

昨搜救人員漏夜挺進山區，並於晚間抵達杉林溪仁亭登山口紮營，今早挺進水樣森林山區進行搜救，稍早終於傳來好消息，上午10時許搜救人員已在一處三叉路口尋獲2人，並於下午4時許順利護送2人抵達杉林溪仁亭，經初步檢視，2人並無受傷，且生命跡象穩定、狀況良好，也拒絕送醫，後續將交由轄區員警處理。

▼搜救人員稍早已經與2人接觸，目前一行人已出發下山。（圖／記者翁伊森翻攝）