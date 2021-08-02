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奧運正名聲浪再起　黃暐瀚：誰能保證不會影響選手權益？

▲▼中華隊進場。（圖／路透)

▲我國東奧代表團進場。（圖／路透)

記者杜冠霖／綜合報導

我國選手出征東奧表現精彩，2018年公投的代表隊正名議題也再度搬上檯面，但反應兩極。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，如果改名完全不會影響到選手權益，那自己支持，「但誰能保證不會？這才是所謂奧運改名運動，最該跟運動員們說明的細節。」

黃暐瀚2日在臉書發文表示，如果改名完全不會影響到選手權益，那自己支持改成台灣隊，國際辨識度更高，更不容易被與中國大陸隊混淆，但萬一改名，有可能影響到選手出賽的權益，那就得審慎為之。

黃暐瀚指出，2018年紀政推出「東奧正名公投」之後，原本2019年計劃在台中舉辦的東亞青運會，立刻被東亞奧會投票否決。其中中國、香港、澳門、蒙古、北韓、南韓，6票贊成取消，只有台灣投反對取消，日本則是棄權。

黃暐瀚表示，事實證明，當意圖打破1981年的洛桑協議時，中國大陸是會出手「杯葛」的，不但會、而且能，眼下的中國有足夠的國際影響力，可以影響其他國家，一起打壓台灣，「連台灣的好朋友日本，當年也只是投下棄權，沒有跟台灣一起反對。」

對於此次正名聲浪再起，黃暐瀚表示，上述情況才只是兩年多前的事情，我很驚訝，兩年多過去，大家好像都忘記了，「華航正名若失敗，損害的是商譽跟利益；奧運改名，一旦失敗，甚至影響出賽資格，損失的就不只是時間與金錢，而是運動員的汗水、淚水跟青春。」

東奧正名公投聯署於2018年8月突破公投法定門檻，公投成案後，國際奧委會向中華奧委會發函，稱其完全尊重台灣內部的公投程序與言論自由，但國際奧委會擁有更名事項的最終決定權；若有不當壓力迫使中華奧委會違反《洛桑協議》會中止或撤銷中華奧委會的會籍。

中華奧會若被中止或撤銷會籍，代表團選手則可能改用難民隊名義或循俄羅斯模式參賽。

公投於2018年11月24日舉行，共有1140萬人投票，同意得票476萬、占45.2%，不同意得票577萬、占54.8%，提案被否決。

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