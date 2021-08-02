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最後1圈摔倒！　奧運荷蘭女將「一路超車11人」驚天逆轉奪第一

▲哈桑（左下角橘衣者）驚天逆轉奪第一。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者吳美依／綜合外電報導

東奧荷蘭長跑選手哈桑（Sifan Hassan）今（2）日上午參加1500公尺第2輪預賽，未料在最後一圈不慎撞到另一名選手，當場重摔。但是，她很快就爬起來，並且加快步伐、拚命追趕，竟然上演奇蹟大逆轉，一路「超車」11人，奪得第一並且成功晉級。

綜合外媒報導，哈桑原本緊跟著肯亞跑者潔比托克（Edinah Jebitok），對方卻不小心踩到前面選手的腳跟、當場摔倒。她來不及反應，直接撞了上去，但起身後在第2、3條跑道加速狂奔，最後仍跑出第一名佳績，也保住最終贏得獎牌的機會。

▲▼東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）在今日的1500公尺預賽中逆轉衝到第一名。（圖／達志影像／美聯社）

Insider、Eurosport報導，哈桑出生於衣索比亞，15歲以難民身分前往荷蘭定居，她已經贏過4枚世錦賽獎牌，打破2項世界紀錄，如今將在東奧挑戰前所未見的難關，也就是同時參加1500公尺、5000公尺以及1萬公尺長跑，一共6回合賽事集中在8天內舉行，總路程長達15英里（約24公里）。

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