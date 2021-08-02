辛度暖抱戴資穎！台灣人被圈粉「根本女神」　見IG私照戀愛了

▲印度選手辛度。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

戴資穎昨晚與中國陳雨菲鏖戰81分鐘，最終以3分之差奪得銀牌。戴資穎賽後發文透露，印度選手辛度在比賽結束後，跑來給她一個大大的擁抱，讓她當場飆淚。就有不少網友因此被辛度圈粉，直呼對方是長腿正妹，人美心更美，根本是女神！

戴資穎奪銀後發文表示，她本來對自己的表現還算滿意，想不到後來辛度跑過來抱她，並捧著她的臉說「我知道你很難受，你已經表現得很好，只是今天不是你的局」，接著，對方更將她擁入懷，這種真誠的鼓勵，讓她忍不住淚水，「真的太難過了，因為真的很努力了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

辛度的暖舉感動不少人，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「辛度484新印度女神」為題丟出討論，提到辛度賽後給小戴擁抱、鼓勵，「真的好暖心啊」，讓他瞬間被圈粉，辛度是印度的長腿正妹，真的是人美心更美，她是不是新女神？

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「球品好、人品就好」、「人正心美」、「超暖」、「她怎麼那麼善良」、「她線條和膚質都很好」、「她IG美照好多」、「辛度腿長又正，人又溫暖」、「辛度超暖，整個被圈粉」、「化完妝真的好萊塢等級的正」、「軍裝照整個殺氣外露，戀愛了」、「身材超好」。

▼網友被辛度圈粉。（圖／翻攝自PTT）