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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文只會「蹭奧運熱」？　6年來台灣體育5大改變一次看

▲▼總統蔡英文觀賞戴資穎比賽畫面。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲總統蔡英文觀賞戴資穎比賽畫面。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

東京奧運截至30日前，台灣隊已摘下1金、2銀、3銅，史上最佳的成績。對於有部分聲音質疑總統蔡英文藉機蹭奧運熱，《ETtoday新聞雲》整理了蔡英文政府上任6年以來在體育政策上的各項措施，包括經費投入、國訓中心等軟硬體翻新、黃金計畫、強化運動科學重要工程，供讀者通盤了解。


一、體育經費估計8年倍增　110年度增至132.9億

攤開體育署歷年預算變化，以及用來支持選手的預算比例資料，可以發現規劃從105年度到113年度，這8年間有倍增情況。根據資料顯示，105年度總計96.7億元，到了110年度，已經增加至132.9億元，預計在113年度估計會來到168.7億元。

在「培訓體育競技運動人才」，以及改善運動訓練環境經費上，從102年度體育署70.03億元，其中培訓體育競技運動人才及改善運動訓練環境經費僅18.02億元，比率為25.74%；到了110年度，體育署經費來到133.93億元，而培訓體育競技運動人才及改善運動訓練環境經費也倍增至36.91億元，比率上逐步提升到27.56%。

至於所謂培訓體育競技運動人才及改善運動訓練環境經費，其中所包含的項目有4大類，包括四級運動人才培訓及改善基層與大專院校訓練場館、補助國家運動訓練中心辦理奧亞運選手培訓工作經費、運動教練與選手生涯照顧輔導、優秀運動選手教練獎勵金等。

▼台灣政府就體育經費8年的規劃，截至113年度估計預算可倍增。（圖／體育署）

▲▼蔡英文政府過去幾年，提升體育經費。（圖／讀者提供）

▼從102年度，針對培訓體育競技運動人才及改善運動訓練環境經費，佔體育署經費比率變化。（圖／體育署）

▲▼蔡英文政府過去幾年，提升體育經費。（圖／讀者提供）

二、2020年東京奧運會黃金計畫　建立黃金梯隊

面對這次東京奧運，蔡英文政府推出「黃金計畫」，主要針對這次奧運具備奪牌菁英選手，實施專業個人化的訓練，也挑選下屆奧運會奪牌潛力的選手，進行專案培訓，建立所謂「黃金梯隊」。

在「黃金計畫」的內容方面，包括國內、外參賽與移地訓練所需各項支援、專屬人力支援（教練、防護員、物理治療師、體能訓練師與陪練員等），以及訓練及比賽器材（裝備），還有全面運動科技支援，包括生理體能、生物力學、運動心理、營養生化、醫學防護、運動資訊等。

對於「黃金計畫」的預算編列上，從2018年至2021年，每年編列3億元，共計12億元。在本次奧運執行方面，共有11個運動、38位選手列入黃金計畫，且皆取得奧運參賽資格，其中人員包括舉重女神郭婞淳、體操李智凱、田徑楊俊瀚、拳擊陳念琴、柔道楊勇緯、桌球莊智淵、桌球林昀儒、游泳王冠閎等人。

三、國訓中心硬體設施提升　優化選手住宿環境

至於硬體設施的精進，近年其實一直有新聞釋出，國訓中心、選手住宿的環境，都一甩過去破舊不堪的狀況。攤開體育署在硬體設施的優化成績，在綜合集訓館方面，在104年落成啟用，為2棟地上7層鋼骨構造之建築物，為符合現代國際訓練場規格及環保規範之綠建築，其內容計有14項運動種類訓練場地及重量訓練室，其中球類館的7項為體操、羽球、籃球、手球、排球、桌球及舉重等，技擊館的7項為空手道、武術、拳擊、擊劍、跆拳道、角力及柔道等。

在宿舍與餐廳部分，在109年落成啟用，宿舍為地下2層、地上8層建築物，而餐廳為地上3層，主要提供教練、選手舒適的居住空間與用餐環境；另外，109年也落成啟用全國首座太陽能發電的直線風雨跑道，主要考量南台灣天氣高溫炎熱，可能造成選手體能負擔，影響到訓練成效，也滿足夜間訓練的需求。

此外，109年也落成「組裝式」游泳池，這是承接2017年台北世大運組裝式游泳池，整合國訓中心周邊設施，提供培訓隊伍訓練使用；而在110年時，落成啟用壘球場室內投打練習場，讓培訓隊不受日曬雨淋的影響。

未來，國訓中心有三期計畫，在109年至113年，5年共編列63億元，就國訓中心用地範圍與整建，包括棒壘球場設施優化、射箭場優化、球館、技擊館優化等。

▼蔡英文政府就「黃金計畫」經費執行狀況。（圖／體育署）

▲▼蔡英文政府過去幾年，提升體育經費。（圖／讀者提供）

四、強化「運動科學」、「運動醫學」　提供數據擬定與修改訓練計畫

過去其實在國訓中心本來就設有「國訓中心運動科學處」，簡稱「運科處」，但是在蔡英文政府2016年上任後，擴大強化後勤能量，一改過去蜻蜓點水、短期支援模式，而是由運科人員、體能訓練師、運動防護員、物理治療師、運動心理師、運動營養師等「直接進駐」。

在運科處當中，分為「運科組」、「醫護組」，主要負責六大領域，包括運動生理生化、運動心裡諮商、運動醫療防護、科學體能訓練、運動營養補給、力學情蒐資訊整合等。

在後勤能量的提供上，運科處會例行性給予選手、教練數據、長期隨隊機制，主要就每一位選手身體狀況、訓練概況進行檢測，也給教練擬定與修改訓練計畫的參考資料。

五、選手退役後的保障與協助

對於運動員退役後的下一步，蔡政府則推出「優秀選手轉任計畫」，就優秀退役選手轉任運動教練（聘任奧亞運績優退役選手為教練，協助國家隊培訓工作），每4年增聘至100名，共編列15.2億元（目前已聘任30人，今年奧運結束後將再增聘70人），將至各級學校、基層訓練站擔任運動教練或單項運動協會任職協助推動體育事務。

同時，也規劃獎勵措施，包括國光獎章、國光體育獎助學金；更針對績優身心障礙運動選手及其有功教練，設有獎勵辦法。

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