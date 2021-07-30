特權疫苗報告還高嘉瑜清白？　民進黨團：黨團會議決定是否送考紀

▲民進黨立院黨團幹事長劉世芳（左）、書記長羅致政（右）。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台北市政府不當配發COVID-19疫苗給「好心肝診所」及「小禾馨診所」，日前公布調查報告顯示，民進黨立委高嘉瑜曾傳訊息為禾馨診所索取疫苗，高則稱該報告還她清白、證明沒施壓。民進黨立院黨團幹事長劉世芳30日表示，對於高嘉瑜是否涉及關說一案，將送黨團會議決定是否交考紀或紀律委員會處理。

台北市政府廉政透明委員會27日晚間公布「本府衛生局配發好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告」，內容揭露高嘉瑜與北市衛生局長黃世傑的對話紀錄，顯示高嘉瑜自5月30日至好心肝事件爆發時的6月9日，總計11天內有8天都傳訊息為禾馨診所索取疫苗。

劉世芳受訪說明，當今年6月該議題浮上檯面後，民進黨立院黨團雖然沒有召開黨團會議，但是有透過民進黨台北市議會黨團的朋友，以及近日台北市政府自己公布的調查報告，做了初步調查。

劉世芳說，黨團幹部一致認為，要把高嘉瑜是否涉及關說一案，送到黨團會議決定，由黨團會議決定是否送考紀或紀律委員會處理。

此外，對於北市公布調查報告一事，高嘉瑜29日晚間回應，台北市政府的好心肝報告還她清白，證明她沒施壓，市府也沒拒絕，「我只是轉達陳情，相信衛生局也是站在保護孕婦的立場，而且禾馨都是打在一到三類，合情合理合法。」