藍縣市爆「特權疫苗」亂象　民進黨立委：亂做人情當其他人白癡？

▲民進黨立院黨團踢爆地方政府用疫苗亂做人情。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

記者呂晏慈／台北報導

近期包括新北等地方政府紛紛喊出疫苗不夠，無法讓已預約的民眾打疫苗，不過，民進黨立院黨團30日舉行記者會踢爆，包括新北市、雲林縣、南投縣等國民黨執政縣市都出現「特權疫苗」的亂象，疑用疫苗當人情。民進黨立院黨團書記長羅致政踢爆，包括新北市等多個地方政府跳過1922疫苗預約系統，讓少數人不用預約就可打疫苗，造成供需失衡，質疑不公平、「把預約施打疫苗的人當白癡？」

民進黨立院黨團上午舉行「公平何在？地方政府亂做人情 不用預約竟可施打！」記者會。羅致政會中踢爆，有多個地方政府跳過了1922預約系統，增加疫苗施打人員，還讓這些人不用預約就可以打疫苗，造成地方疫苗供需失衡狀況；例如多名新北板橋、新莊、三峽等行政區的里長近期都收到「AZ疫苗免預約」的疫苗施打通知，讓少數知道這個訊息的人，不用預約就可以施打。

民進黨立委黃世杰揭露，雲林縣也出現類似狀況，包括北港、斗南、虎尾等行政區都透過里長、衛生所發通知給少數民眾，表示「不用網路預約、現場直接排隊掛號就可以施打疫苗」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳直指，在南投縣方面，縣政府讓3000名「重要官員」可以優先造冊，實際上真正縣府和鄉鎮公所的官員只有1800人左右，且南投縣3850名高中教職員至今仍無疫苗可打，南投縣還跳出來跟中央要疫苗，「行為非常不可取」。

民進黨立委鄭運鵬說，中央流行疫情指揮中心推行1922預約系統，是為了讓疫苗施打公平、公正、有秩序，但現在有多個國民黨執政縣市出現「特權疫苗」亂象，地方政府把疫苗接種順序拿去給里長、民意代表做人情，犧牲其他按照規定上網預約者的權利。

羅致政批評，這對預約施打疫苗的人不公平，「幾乎當作白癡一樣」，地方拿疫苗亂做人情不僅製造亂象、民怨，還有群聚風險，如果新北市政府覺得應該這麼做，就應該公開在記者會宣布「不用預約就可以打疫苗」，而不是私下傳簡訊給里長，讓特定人可以插隊。

▲新北市里長收到疫苗免預約的訊息。（圖／民進黨立院黨團提供）

▲雲林縣部分里長發送疫苗免預約的訊息。（圖／民進黨立院黨團提供）