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小林昀儒「7年前曾喊1句話」　5年老粉翻出秒飆淚：終於被看到

▲▼林昀儒。（圖／路透）

▲林昀儒今晚的銅牌戰備受期待。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

19歲「桌球天才」林昀儒在東奧一戰成名，過往採訪、訓練畫面也被翻出。7年前，小林同學曾童言童語地說，自己想當桌球國手；如今，他不僅登上奧運殿堂，甚至在對上球王樊振東時，一路逼戰毫不遜色，吸引所有的人目光。而今晚7點，若他能順利奪銅的話，將會是台灣桌球史上第一人。

一名女網友在Dcard感性發文，表示自己關注小林同學很久了，從他14歲選上成人國手開始，就希望這樣一個優秀、謙虛的球員，能被大家看見。

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▲小林昀儒「7年前曾喊1句話」。（圖／翻攝自臉書／林昀儒）

▲林昀儒從小就是桌球神童，當年未滿10歲，已拿下東亞少年錦標賽的冠軍。（圖／翻攝自臉書／林昀儒）

她也分享林昀儒以前的採訪片段，當年12歲的小小林一臉稚嫩，不過在球桌上，已展現天分與才華，那時他還童言童語地說，「我想要當桌球國手。」

一席話與可愛臉龐融化大票網友，紛紛直呼「太可愛了吧！小林你做到了喔」、「台灣人都為你驕傲」、「這個影片看到哭是正常的嗎？小小林真的好努力又好可愛，你的努力絕對不會辜負你的，等著你拿到金牌的那一天」、「小林超棒！我心中的冠軍！不管領先或落後都很沉穩，銅牌戰加油」、「小林真的可愛到發瘋，球場下呆萌憨憨的，球場上沉穩冷靜，內斂到一個不行，還很謙虛 」。

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