郭婞淳再感謝！自曝帶「朗神1金句」征戰東奧：看來是帶對了～

▲郭婞淳自曝帶著朗神金句征戰東奧。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本屆東京奧運上，台灣「舉重女神」郭婞淳27日抱回首面金牌，讓全台民眾瞬間沸騰。但成為世界第一，她仍相當謙虛，先後發文都是感謝恩師、贊助商。郭婞淳今（30）日則是發文，透露前往東京參賽前，她猶豫著要帶什麼書，最後則是決定帶著「朗神」的金句踏上日本征戰，「看來是帶對了～」

郭婞淳在粉絲專頁發文，分享「朗神」鈴木一朗的金句「對於自己想做的事，就放手去挑戰吧！不是因為覺得能成功就去做，而是發自內心的想要嘗試看看，這樣不管結果如何，自己都不會後悔。」說她出發前，就快看完一本叫《一流的人如何保持巔峰》的書，就在考慮要帶哪一本書出國。

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接著她靈光一閃，「因為是日本，就決定帶鈴木一朗一起奮戰了，看來是帶對了～」並分享自己的心境「或許在競技場上，有時言簡意賅但切中要害的一句話，就能讓自己心領神會，在比賽中不斷從心裡流過……正是文中一開始打的那一句。」

最後，她還補上一句「要比較的人，永遠是自己。」文末則用日文打出謝謝的字樣，並hashtag「#婞念」似乎就是在跟粉絲分享自己的故事，讓網友不禁超感動，「在奧運賽場上看到的，只有想要不斷超越自己的妳，這點真的不容易」、「每次看女神舉起來的那一刻，都會感動到哭！就算重播也會泛淚的激動。」